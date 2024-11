Lugano kassiert in Serbien die erste Conference-League-Niederlage der Saison.

Gegen Backa Topola ziehen die Tessiner verdient mit 1:4 den Kürzeren.

St. Gallen bezwingt Larne (NIR) auswärts mit 2:1.

Um die Stundemarke ging es in Backa Topola wild zu und her. Innert 188 Sekunden zappelte das Netz dreimal.

59. Minute: Nach einem langen Ball in die Tiefe versucht Albian Hajdari, per Kopf zu Goalie Amir Saipi zu klären. Das Rückspiel gerät jedoch viel zu kurz, sodass Milos Pantovic problemlos zum 2:0 einnetzen kann.

Nach einem langen Ball in die Tiefe versucht Albian Hajdari, per Kopf zu Goalie Amir Saipi zu klären. Das Rückspiel gerät jedoch viel zu kurz, sodass Milos Pantovic problemlos zum 2:0 einnetzen kann. 61. Minute: Renato Steffen bringt von der linken Seite eine Flanke in den Strafraum. Dort erzielt Mohamed Belhadj Mahmoud im zweiten Anlauf den Anschlusstreffer für die Luganesi. Zuvor scheiterte er an der Latte.

Renato Steffen bringt von der linken Seite eine Flanke in den Strafraum. Dort erzielt Mohamed Belhadj Mahmoud im zweiten Anlauf den Anschlusstreffer für die Luganesi. Zuvor scheiterte er an der Latte. 62. Minute: Lugano ist in der Defensive zu wenig konsequent. Dies nutzt Petar Stanic nach einem Zuspiel von Aleksandar Cirkovic eiskalt aus und trifft zum 3:1 - nur 71 Sekunden nach dem Lugano-Lebenszeichen.

01:55 Video In Backa Topola fallen drei Tore innert 188 Sekunden Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Danach wollte dem Team von Trainer Mattia Croci-Torti nichts mehr gelingen. Im Gegenteil: Es wurde alles noch schlimmer. Zuerst erhöhte Pantovic mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (83.) und in der 89. Minute flog Mattia Bottani nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz.

02:50 Video Die Live-Highlights bei Backa Topola gegen Lugano Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 50 Sekunden.

Lugano von A bis Z unterlegen

Die Partie hatte für die «Bianconeri» schon denkbar schlecht begonnen. Von Beginn weg wurden sie von den Hausherren in die eigene Zone gedrückt. In der 4. Minute lagen sich die Serben schon ein erstes Mal in den Armen, nachdem Stanic die Kugel aus knapp 20 Metern unter die Latte gehämmert hatte.

00:37 Video Stanic hämmert den Ball unter die Latte Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Eine Reaktion der Gäste blieb aus, mehr noch: Backa Topola schrammte mehrmals am zweiten Treffer vorbei. Pantovic scheiterte zweimal aus vielversprechender Position (9./15.) – der spätere Doppeltorschütze dürfte diesen Chancen kaum nachweinen.

Lugano zog damit zum ersten Mal in der Conference-League-Kampagne den Kürzeren – gegen einen Klub, der zuvor in zwei Spielen zwei Zu-null-Niederlagen kassiert hatte.

00:34 Video Croci-Torti: «Das war nicht das richtige Lugano» Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

So geht es weiter

Am 28. November steht der FC Lugano das nächste Mal in der Conference League im Einsatz. Am 4. Spieltag empfangen die Tessiner den belgischen Vertreter Gent. Vorher ist Lugano in der Super League gegen die Young Boys (10. November) und den FC Zürich (24. November) gefordert.