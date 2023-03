Der FC Basel muss sich gegen Slovan Bratislava im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League zuhause mit einem 2:2 begnügen.

Das Team von Coach Heiko Vogel geht zweimal in Führung und kassiert zweimal den Ausgleich.

Das Rückspiel in der Slowakei steigt am Donnerstag, 16. März, um 18:45 Uhr.

Als eine «harte Nuss» hatte Basel-Trainer Heiko Vogel im Vorfeld der Partie Slovan Bratislava betitelt. Er wusste, wovon er sprach, wetzten die beiden Mannschaften in dieser Saison in der Gruppenphase doch schon zweimal die Klingen (3:3 und 0:2 aus Basler Sicht). Und auch im dritten Aufeinandertreffen vermochten die Basler die «Nuss» nicht vollends zu knacken.

Zweimal gingen die «Rotblauen» in Führung, zweimal konnten die Gäste ausgleichen. Und bei beiden slowakischen Treffern hatte Schlüsselspieler Vladimir Weiss seine Füsse im Spiel:

17. Minute: Weiss schickt Jurij Medvedev mustergültig in die Tiefe. Der 26-Jährige hämmert die Kugel mit Vollspann ins Tor. Nach viereinhalbminütiger (!) VAR-Konsultation wird der abseitsverdächtige Treffer zurecht anerkannt – 1:1.

Weiss schickt Jurij Medvedev mustergültig in die Tiefe. Der 26-Jährige hämmert die Kugel mit Vollspann ins Tor. Nach viereinhalbminütiger (!) VAR-Konsultation wird der abseitsverdächtige Treffer zurecht anerkannt – 1:1. 70. Minute: Weiss flankt die Kugel gefühlvoll ins Zentrum, wo Malik Abubakari unbedrängt zum 2:2 einnickt.

Die Partie hätte auch mit 3:3 enden können, doch Tigran Barseghyan (87.) auf der Seite Slovans sowie Zeki Amdouni (90.) beim Gastgeber vergaben per Kopf Topchancen. Amdounis Versuch landete sogar am Pfosten.

Legende: Enttäuschung nach dem Ausgleich Die Basel-Spieler sind bedient. Urs Lindt/freshfocus

Basler Traumstart

Die Basler waren schwungvoll ins Duell gestartet. Bereits in der 4. Minute bot sich Anton Kade eine gute Gelegenheit zur Führung, sein Volley-Versuch flog aber über den Kasten. Wenig später lagen sich die Basler dann aber doch in den Armen: Nach einer missglückten Abwehr von Slovan-Goalie Adrian Chovan reagierte Amdouni am schnellsten und schob aus vier Metern zum 1:0 ein.

In der Folge kontrollierten die «Bebbi» das Geschehen nach Belieben, doch sie verpassten es, das Spiel mit einem 2:0 in andere Bahnen zu lenken. Stattdessen liess Weiss seine Klasse aufblitzen.

Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe die Basler den Rückschlag verdauten: Kade bediente Andi Zeqiri, der nur noch den Fuss hinhalten musste und zum 2:1 einnetzte (40). In der zweiten Halbzeit liess die Vogel-Equipe offensiv einiges vermissen – es sollte sich rächen.

So geht's weiter

Basel empfängt am kommenden Sonntag (16:30 Uhr) in der Super League den St. Gallen. Am kommenden Donnerstag steht das Rückspiel in Bratislava auf dem Programm.