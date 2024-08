Legende: Erneut ist Lugano mit dabei Zum zweiten Mal in Folge spielen die Tessiner Conference League. Imago

St. Gallen trifft in der Ligaphase der Conference League unter anderem auf die AC Fiorentina und den FC Heidenheim.

Für den FC Lugano stehen Partien gegen Gent und Legia Warschau auf dem Programm.

Der genaue Spielplan wird erst am Samstag veröffentlicht.

Zum ersten Mal ist die Schweiz in der Conference League doppelt vertreten. Seit Freitagnachmittag kennen St. Gallen und Lugano nun auch ihre Gegner in der neuen Ligaphase. Die Ostschweizer haben dabei die schwierigere Auslosung erwischt.

Aus Topf 1 wurde dem FC St. Gallen die AC Fiorentina zugelost, welche in den Kybunpark reisen wird. Zudem wird es auswärts zum Duell mit dem Europacup-Debütanten FC Heidenheim aus der Bundesliga kommen. Ebenfalls auswärts werden die St. Galler bei Cercle Brügge und beim FC Larne in Nordirland antreten müssen.

In St. Gallen zu Gast sein wird zum einen noch der TSC Backa Topola aus Serbien, zum anderen Vitoria Guimaraes. Die Portugiesen haben in diesem Jahr bereits Erfahrung mit Schweizer Boden gemacht: In der Qualifikation liessen sie dem FC Zürich keine Chance.

Lugano ebenfalls gegen Serben

Schwierigster Gegner des FC Lugano dürfte KAA Gent sein. Die Belgier werden zum Gastspiel nach Thun reisen, wo die Tessiner ihre Europacup-Spiele austragen. Die weiteren «Heimspiele» bestreitet Lugano gegen HJK Helsinki sowie den zypriotischen Klub Pafos.

Die Auswärtsreisen führen Lugano allesamt ostwärts. Bei der Partie gegen Legia Warschau werden sie unter anderem auf den Schweizer Marco Burch treffen. Die weiteren Gegner sind Mlada Boleslav aus Tschechien und Backa Topola, die auch gegen den FC St. Gallen spielen werden.

Zeitplan noch unbekannt

Am Samstag werden die Partien genau angesetzt, dann entscheidet sich also auch, in welcher Reihenfolge gespielt wird. Die Ligaphase in der Conference League dauert vom 3. Oktober bis zum 19. Dezember. Dann steht fest, für welche Teams das europäische Abenteuer auch 2025 weitergeht und für welche 12 Klubs die Europacup-Saison vorbei ist.