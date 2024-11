St. Gallen braucht am Donnerstag in der Conference League den zweiten Sieg, will man europäisch überwintern.

Erfolg macht hungrig. Das gilt auch für St. Gallen. Mit dem ersten Sieg in der Conference League gegen Larne im Rücken will der FCSG gegen Backa Topola nachdoppeln. «Dieses Spiel ist schon wie ein kleiner Final. Wir haben das Ziel, europäisch zu überwintern» – deshalb müsse ein Sieg her, so Verteidiger Albert Vallci an der Medienkonferenz am Mittwoch.

Einfach wird die Aufgabe für die «Espen» im Heimspiel am Donnerstag aber mit Sicherheit nicht. Die Serben zeigten mit dem 4:1 gegen Lugano, was in ihnen steckt. «Das ist eine pressingstarke Mannschaft mit viel Qualität in der Offensive», beschreibt FCSG-Coach Enrico Maassen den Gegner. Ein Fakt, den die Statistik untermauert: Lediglich 7,5 gegnerische Ballaktionen liess Topola bislang in der Conference League im Schnitt zu, bis angegriffen wurde – Topwert im ganzen Wettbewerb. Gerade dies könnte St. Gallen jedoch in die Karten spielen, so Maassen: «Sie haben viel Personal in der Offensive, das könnte unsere Chance auf hohe Ballgewinne sein.»

Geubbels fehlt verletzt

Im Vergleich zu den letzten (defensiv aufgestellten) Gegnern Larne, GC und Yverdon verspricht das Spiel am Donnerstag eines mit offenem Visier zu werden. Noch einmal Maassen: «Das wird kein Zuckerschlecken. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, die Chancen stehen bei 50 zu 50, aber wir haben den Heimvorteil.» Vallci gibt als Erfolgsrezept an: «Clever spielen, den Ball laufen lassen und im richtigen Moment angreifen.»

Verzichten müssen die «Espen» in Willem Geubbels auf ihren besten Torschützen. Der 23-Jährige zog sich beim 0:0 gegen Yverdon eine Muskelverletzung zu. Richten müssen es deshalb andere.

Lugano mit Blick auf die Top 8

Mit Lugano steht am Donnerstag auch der zweite Schweizer Vertreter in der Conference League im Einsatz. Die Tessiner empfangen in Thun den belgischen Topklub Gent. Nach der Enttäuschung gegen Topola ist eine Reaktion gefordert. Die Belgier sind wie Lugano mit 6 Punkten aus 3 Spielen gut gestartet. Siegt das Team von Mattia Croci-Torti, winkt gar ein Platz unter den Top 8 und damit die direkte Qualifikation für die Achtelfinals.