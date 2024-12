Lugano hat am Donnerstag die Möglichkeit, sich direkt für die Achtelfinals der Conference League zu qualifizieren. Die Tessiner empfangen in Thun das zyprische Team Pafos.

Lugano will Historisches erreichen und Energie sparen

Mit 12 Punkten aus 5 Spielen ist Lugano in einer guten Position, um in der Ligaphase unter die ersten 8 zu kommen. Ein Unentschieden gegen Pafos sollte reichen, um den Umweg über die Sechzehntelfinals zu vermeiden. Das Team von Mattia Croci-Torti will seinen europäischen Herbst aber mit einem weiteren Sieg beenden.

«Im modernen Fussball ist es schwierig, auf ein Unentschieden zu spielen», erklärte Croci-Torti am Vorabend der Partie. «Und nicht in die Playoffs zu müssen, wäre gut für unsere Energie.»

Mammutprogramm zehrt an den Kräften

Die Tessiner wollen auch die 1:4-Niederlage im Cornaredo vom Sonntag vergessen machen, als das formstarke Lausanne-Sport mit seiner Frische für den Unterschied sorgte. Das 6. Spiel in der Conference League ist die 33. Partie, die Lugano seit dem Saisonstart am 20. Juli bestreitet. Zum Vergleich: Lausanne hat im gleichen Zeitraum nur 21 Spiele absolviert.

Die «Bianconeri» müssen sich jedoch vor den überraschenden Zyprern in Acht nehmen, die mit 3 Punkten Rückstand auf Lugano den 12. Platz in der Tabelle der Ligaphase belegen. Als Tabellenführer ihrer Liga haben sie auf europäischer Ebene nur 2 Mal gegen höherklassige Mannschaften verloren, ohne dabei zu enttäuschen (2:3 gegen die Fiorentina, 0:1 gegen Heidenheim).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Lugano - Pafos können Sie bei SRF im Ticker mitverfolgen. Die Zusammenfassung der Partie zeigen wir am Donnerstag ab 23:00 Uhr auf SRF zwei in der Sendung «Conference League – Highlights». Um 20:40 Uhr gibt es den Auftritt von St. Gallen gegen Heidenheim im selben Wettbewerb live auf SRF zwei zu sehen.

«Sie haben viele starke Brasilianer und Portugiesen. Sie können definitiv Fussball spielen», so Croci-Torti. Tatsächlich haben 9 Spieler aus dem 28-köpfigen Pafos-Kader Portugiesisch als Muttersprache. Trotz der spielerischen Klasse des Gegners ist für den Lugano-Trainer klar: «Wir wollen die Kontrolle haben.»

Ein Sieg würde definitiv reichen, um die Achtelfinals zu erreichen, die K.o.-Phase ist bereits fix. Der Vorstoss ist historisch: Es ist die erste K.o.-Phase im Europapokal für die Tessiner.

Conference League