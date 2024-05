Legende: Bejubeln die frühe Führung im Rückspiel Olympiakos-Spieler nach dem 1:0 durch Ayoub El Kaabi (ganz links) Reuters/Alkis Konstantinidis

Olympiakos Piräus gewinnt auch das Rückspiel gegen Aston Villa (2:0) und folgt der AC Fiorentina in den Conference-League-Final.

Matchwinner für die Griechen ist der Marokkaner Ayoub El Kaabi, der seine Turniertore 9 und 10 erzielt (10. und 79. Minute).

Nach dem 4:2 im Hinspiel in Birmingham lassen die Griechen nichts anbrennen und stehen erstmals in einem europäischen Final.

In der ersten Halbzeit war Aston Villa die durchgehend spielbestimmende Mannschaft. Ihr Ballbesitzanteil betrug zur Halbzeit satte 76 %. Die Mannschaft aus Birmingham wusste kaum etwas mit dem Ball anfangen.

Ganz anders die Gastgeber: Mit dem 4:2-Hinspielsieg und rund 33'000 Fans im Rücken gingen die Griechen auch im Rückspiel in Führung. Bereits in der 10. Minute verwertete Ayoub El Kaabi eine flache Flanke zum 1:0 und brachte das Georgios-Karaiskakis-Stadion zum Kochen.

Einfallsloses Aston Villa

Nach dem Seitenwechsel ging es im gleichen Stil weiter. Die Engländer waren mehrheitlich in Ballbesitz, dem Team von Unai Emery fehlte es gegen eine engmaschige Verteidigung Olympiakos’ aber schlicht an Ideen. Die Griechen ihrerseits setzten auf Konter.

Bei einem solchen wurden jegliche Zweifel über den Finalisten aus dem Weg geräumt: El Kaabi startet in der 79. Minute knapp nicht im Abseits und erzielte seinen bereits 10. Treffer im Wettbewerb. Damit führt er die Torschützenliste an.

Premiere – ausgerechnet in Athen

Olympiakos Piräus qualifizierte sich somit erstmals für einen Final im Europacup, der ausgerechnet in Athen stattfinden wird, allerdings im Stadion des Rivalen AEK. Zuvor war dies erst einer griechischen Mannschaft gelungen: Panathinakos unterlag 1971 im Meistercup-Final Ajax Amsterdam.

So geht es weiter

Am 29. Mai trifft Olympiakos Piräus im Final der Conference League in Athen auf die AC Fiorentina. In der Meisterschaft steht für Olympiakos das Auswärtsspiel gegen PAOK auf dem Programm. Aston Villa empfängt am Montagabend Liverpool.