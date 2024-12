12 Punkte, kein Gegentor: Luganos nächster Gegner in der Conference League hat einen Lauf – und Super-League-Kenntnisse.

Am Donnerstagabend bietet sich Lugano die nächste Gelegenheit, tiefe Fussstapfen in der Conference League zu hinterlassen. Der Gegner aus Warschau ist indes alles andere als eine Pflichtaufgabe. In der Liga liegt Legia zwar «nur» auf Rang 4, doch Leader Lech Posen ist mit 6 Punkten Vorsprung längst nicht ausser Reichweite. Richtig gut läuft es dem Legionärsklub auf europäischem Parkett. Nach 4 Runden hält man beim Punktemaximum – als einzige Equipe neben Chelsea. Prunkstück ist die Defensive, die noch kein Gegentor zuliess.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Duell in der Conference League zwischen Legia Warschau und dem FC Lugano können Sie am Donnerstag ab 18:45 Uhr (Vorbericht ab 18:15 Uhr) live auf SRF zwei mitverfolgen.

Teil der Offensive, die immerhin auf 11 Tore kommt, ist einer, den man hierzulande gut kennt: Jean-Pierre Nsame. Nach einem trotz Aufstieg in die Serie A missglückten Abenteuer bei Como wurde der Kameruner für eine Saison nach Warschau ausgeliehen. Bislang wurde der 3-fache Torschützenkönig der Super League auch in Polen noch nicht so richtig glücklich. In 10 Partien kommt Nsame auf 2 Tore.

Nsame: Lugano-Kenner sucht seinen Platz

Gleich zum Saisonstart fehlte er wegen einer Zerrung. In der Folge blieb der nachhaltige Sprung in die Stamm-Elf aus, zuletzt figurierte er kaum mehr im Kader. Dabei würde ihm Lugano liegen. Im YB-Trikot netzte Nsame gegen die Tessiner in 17 Direktduellen 19 Mal ein. Nur ein Rencontre mit Lugano verloren die Berner mit ihrem Mittelstürmer.

Legende: Von gelb-schwarz zu rot-weiss-grün-schwarz Mit YB prägte Jean-Pierre Nsame während Jahren die Super League. Bei Lugano-Gegner Legia sucht der Stürmer noch den Anschluss. Imago/Newspix

Am Donnerstagabend sind die Tessiner Aussenseiter. Doch nach zuvor 3 Siegen ist auch ihre Ausgangslage im Kampf ums Weiterkommen komfortabel. Ein weiterer Zähler – gegen Legia oder dann in der letzten Runde gegen Pafos – genügt, um zumindest die Playoffs im Februar für die Achtelfinal-Tickets zu erreichen. Das europäische Überwintern Luganos ist also durchaus wahrscheinlich.

Burch: Ex-Luzern-Verteidiger auf dem Weg zurück

Zumal sich das Team von Trainer Mattia Croci-Torti einer starken Winterform erfreut. Der Super-League-Leader gewann 4 der letzten 5 Pflichtspiele – zuletzt gegen Luzern. Apropos: Mit Marco Burch steht ein ehemaliger Verteidiger der Innerschweizer im Kader Legias. Dort isst der 24-Jährige derzeit hartes Brot. Nach einem Muskelriss und einer Zerrung fiel er ausser Rang und Traktanden. Nun ist Burch laut seinem Berater wieder schmerzfrei und will in der Rückrunde voll angreifen.

Heusler: Tipps für den VR

Wertvolle Inputs dürfte Legia auch Bernhard Heusler liefern. Der frühere Präsident des FC Basel ist bei den Polen als Berater des Verwaltungsrats tätig. Vor Jahresfrist erklärte Heusler gegenüber dem Blick , für Akteure aus der Super League sei die polnische Ekstraklasa durchaus ein Fortschritt. Zumal der professionell vermarktete TV-Vertrag besser sei als jener in der Schweiz.

Es ist übrigens nicht das erste Direktduell der Polen mit den «Bianconeri». Das einzige Rencontre liegt indes ein Weilchen zurück: 1971 eliminierte Legia die Tessiner in der 1. Runde des Uefa Cups. Nach einem 3:1 in Lugano genügte Warschau zuhause ein 0:0.

