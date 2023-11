Der FC Lugano verliert das wegweisende Spiel in der Conference League bei Bodö/Glimt 2:5.

Damit ist die Europacup-Saison für die Tessiner vorbei.

Wie sich Servette gegen die AS Roma schlägt, erfahren Sie hier.

Es war so etwas wie ein Strohfeuer, als der Slowene Zan Celar per Abstauber das 1:3 in der 69. Minute erzielte. Die Anfeuerungsrufe von Lugano Trainer Mattia Croci-Torti verhallten in der klirrenden norwegischen Kälte. Das Schlussfurioso vermochte auch er nicht mehr herbeizuführen. Im Gegenteil: Amahl Pellegrino (78.) mit seinem zweiten Streich und Oscar Kapskarmo (88.) sorgten für das klare 5:2-Verdikt.

Die letzten beiden Treffer der Hausherren hatten die Leichtigkeit von Spielzügen aus dem Training. Die Gäste hatten ihre Gegenwehr eingestellt. Das 2:4 durch Joker Boris Babic (86.) hatte keinen Effekt mehr.

Legende: Meist nur Beobachter Lugano-Stürmer Zan Celar (rechts). Keystone/EPA/Mats Torbergsen

Für die «Bianconeri», die mit einem Sieg zum designierten norwegischen Meister hätten aufschliessen können, ist die Europacup-Kampagne beendet. Lugano hatte sich den Schneid nach starkem Beginn abkaufen lassen. Das Tor von Pellegrino (40.) kurz vor der Pause kam einem Nackenschlag gleich, von welchem sich die Gäste nie mehr richtig erholten.

Nur die Startphase von Lugano war gut

Die Lugano-Abwehr liess sich zu einfach übertölpeln. Sondre Brunstad Fet (52.) und Captain Patrick Berg (63.) nutzten den vorgefundenen Platz und bezwangen Goalie Amir Saipi mit Schüssen von der Strafraumgrenze. Mit zunehmender Spielzeit sanken nicht nur die Temperaturen (bis auf -7 Grad), sondern auch die Aktien der Luganesi.

Dabei hätte die Partie auch einen anderen Verlauf nehmen können. In den Startminuten vergaben Allan Arigoni und Yanis Cimignani zwei gute Chancen. Und hätte Renato Steffen in der 21. Minute etwas genauer gezielt, wer weiss ...

Brügge demütigt Besiktas

Im zweiten Spiel des Abends in der Gruppe D fertigte Brügge das serbelnde Besiktas Istanbul auswärts 5:0 ab. Stürmer Igor Thiago traf doppelt. Die Belgier liegen vor dem abschliessenden Heimspiel gegen Bodö/Glimt 3 Punkte vor den Norwegern und haben das Hinspiel 1:0 gewonnen.

Zusammenfassung Besiktas – Brügge Aus Sport-Clip vom 30.11.2023.

So geht es weiter

Zum Abschluss der Gruppenphase spielt Lugano in zwei Wochen in Zürich gegen Besiktas Istanbul, das noch sieglose Schlusslicht der Gruppe.