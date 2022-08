Im «Ländle» bleibt die Hoffnung auf die erstmalige Teilnahme eines liechtensteinischen Klubs in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs intakt. Im Playoff-Hinspiel im Rahmen der Qualifikation zur Conference League trennten sich Vaduz und Rapid Wien im Rheinpark Stadion 1:1.

1:1 – gutes Omen?

Dario Ulrich brachte die Vaduzer bereits nach 10 Minuten in Führung. Diese hielt bis in die 53. Minute an, als Ferdy Druijf für die Österreicher ausgleichen konnte. Beim 1:1 blieb es bis zum Schluss. In den vorangegangen Qualifikationsrunden gegen Koper (SLO) und Konyaspor (TUR) hatte Vaduz dieses Resultat jeweils zum Weiterkommen gereicht. Das Playoff-Rückspiel in Wien findet in einer Woche statt.