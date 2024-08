Während St. Gallen mit einem 2:0-Polster nach Polen reist, braucht der FC Zürich in Portugal ein Wunder.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wohin geht die Reise? Christian Witzig und der FC St. Gallen nehmen Kurs auf die Playoffs. Freshfocus/Marc Schumacher

Der Saisonstart ist St. Gallen definitiv gelungen. Der Auftaktniederlage in Winterthur liessen die Ostschweizer ein fulminantes 4:0 gegen YB, ein turbulentes 4:3 gegen Lausanne Sport und ein glückliches 1:0 gegen GC folgen.

Auch europäisch ist das Abenteuer gut angelaufen. Die Kasachen vom FC Tobol räumten die Espen ohne Probleme aus dem Weg. Und auch in der 3. Qualifikationsrunde gegen Slask Wroclaw haben sie mit einem 2:0 zuhause im Hinspiel dafür gesorgt, dass die Vorteile auf ihrer Seite liegen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Rückspiele der 3. Qualifikationsrunde der Conference League am Donnerstag wie folgt bei SRF: 20:30 Uhr: Slask Wroclaw – St. Gallen

21:15 Uhr: Vitoria Guimaraes – FC Zürich

Wollen die Polen das Ausscheiden abwenden, müssen sie gegen die Ostschweizer den ersten Saisonsieg landen. Auf diesen wartet Slask nach 3 Saisonspielen in der heimischen Meisterschaft nämlich noch. Im Falle eines Weiterkommens trifft St. Gallen in den Playoffs auf den Verlierer des Europa-League-Qualifikationsspiels zwischen Trabzonspor und Rapid Wien. Das Hinspiel in der Türkei konnten die Wiener mit 1:0 gewinnen.

03:02 Video St. Gallen legt im Hinspiel mit 2:0 vor Aus Sport-Clip vom 07.08.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.

FCZ braucht Offensiv-Feuerwerk

Unter ganz anderen Vorzeichen tritt der FC Zürich die Reise nach Portugal an. Der Meisterschaftsstart ist den Zürchern zwar ausgezeichnet gelungen, europäisch könnte die Reise aber bereits zu Ende sein. Das Hinspiel im Letzigrund gegen Vitoria Guimaraes ging nach zwei späten Gegentreffern gleich mit 0:3 verloren.

Neben den fehlenden Torchancen gab bei den Zürchern auch eine Aktion von Trainer Ricardo Moniz zu reden. Den zur Pause eingewechselten Jonathan Okita nahm er nach nur 18 Minuten bereits wieder vom Feld. Und warf dem Stürmer anschliessend Untätigkeit im Abwehrverhalten vor.

Am Wochenende gegen Lausanne Sport fehlte Okita im FCZ-Aufgebot. Die offizielle Begründung: krank. Gegenüber blue sport bekräftigte Präsident Ancillo Canepa, dass das Tischtuch keinesfalls zerschnitten sei. Ob Okita am Donnerstag beim Gastspiel in Portugal wieder dabei ist, wird sich zeigen. Ob mit oder ohne ihn – der FCZ steht vor einer Herkulesaufgabe.