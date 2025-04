Klarer Sieg in Warschau: Chelsea mit einem Bein im Halbfinal

Legende: Die beiden Torschützen unter sich Tyrique George (l.) und Noni Madueke. Imago/NurPhoto

Chelsea marschiert bei seiner ersten Teilnahme in der Conference League weiter in grossen Schritten in Richtung Final. Die Londoner feierten im Viertelfinal-Hinspiel bei Legia Warschau einen hochverdienten 3:0-Sieg. Die Tore für die «Blues» fielen alle nach der Pause.

Premieren-Treffer für Youngster George

In der 49. Minute erzielte Tyrique George seinen ersten Profi-Treffer. Der 19-Jährige reagierte nach einem Abpraller im Legia-Strafraum am schnellsten. In der Folge brachte Joker Noni Madueke die drückend überlegenen Gäste mit einem Doppelpack definitiv auf Halbfinal-Kurs.

Jadon Sancho bereitete dabei beide Tore des 23-Jährigen vor. Dem 3:0 ging noch ein verschossener Elfmeter von Christopher Nkunku zuvor, den die Gäste von der Insel aber problemlos verkraften konnten. So feierte das Team von Enzo Maresca im 9. Conference-League-Spiel der Saison den 9. Sieg – und dies mit einem Torverhältnis von 32:6. Einzig in der Qualifikation verloren die Engländer eine Partie: 1:2 bei Servette in Genf.

