Von vier Duellen mit Bodö/Glimt gewann die AS Roma nur ein einziges: das letzte und damit das wichtigste. Nach einem Remis und einer Niederlage in der Gruppenphase lagen die Römer auch nach dem Viertelfinal-Hinspiel (1:2) in Rücklage.

Doch beim 4:0-Sieg vor heimischem Publikum fand der Favorit früh auf die Siegerstrasse: Nur gerade 5 Minuten waren im Olympiastadion gespielt, als Tammy Abraham die «Lupi» in Führung schoss. Ein Doppelpack von Nicolo Zaniolo (23./30.) besiegelte das Weiterkommen der Italiener, die im Halbfinal auf Leicester treffen.

00:20 Video Zaniolo stellt nach Pass-Stafette auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 14.04.2022. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Leicester dreht Partie spät

Dabei hatten die Engländer in Eindhoven lange wie der Verlierer ausgesehen. Die späten Tore von James Maddison (77.) und Ricardo Pereira (88.) besiegelten nach dem torlosen Remis im Hinspiel schliesslich doch noch das Weiterkommen der «Foxes».

Im 2. Halbfinal werden sich Olympique Marseille und Feyenoord Rotterdam um das Finalticket duellieren. Während die Südfranzosen nach dem Heimtriumph auch in Saloniki (1:0) siegten, gewann Feyenoord bei Slavia Prag mit 3:1.