Basel gewinnt das Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Trabzonspor zuhause mit 2:0.

Damit macht der FCB die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel in der Türkei wett und qualifiziert sich für den Achtelfinal.

Trabzonspor werden 2 Treffer wegen Abseits aberkannt, zudem verschiessen die Gäste einen Elfmeter.

Der nächste Gegner von Basel wird am Freitag in Nyon ausgelost.

Die Super League bleibt im Europacup vertreten. Verantwortlich dafür ist einmal mehr der FC Basel. Zwar wurden die Nerven jener, die zum FCB im Speziellen und/oder zu den Schweizer Vertretern im Allgemeinen halten, im Playoff-Rückspiel gegen Trabzonspor arg strapaziert. Doch das Leiden hat sich gelohnt.

Mit der einzigen nennenswerten Torchance in der 2. Halbzeit sorgte Andi Zeqiri in der 76. Minute für den entscheidenden Treffer. Der Mittelstürmer verwertete einen Abpraller eiskalt, nachdem Sergio Lopez mit seinem Schlenzer zuvor noch an Trabzonspor-Schlussmann Ugurcan Cakir gescheitert war.

Legende: Grosser Jubel im St. Jakob-Park Nach Andi Zeqiris 2:0 brechen alle Dämme. Reuters/Action Images/Denis Balibouse

Verkehrte Welt im «Joggeli»

Während die Basler das 2:0 frenetisch bejubelten, dürfte sich der Gast aus Trabzon wie im falschen Film vorgekommen sein. Die Türken dominierten das Geschehen vor allem nach der Pause nach Belieben und kamen fast im Minutentakt zu gefährlichen Szenen. Der FCB brauchte einen starken Marwin Hitz und das Glück des Tüchtigen, um den Achtelfinal-Einzug perfekt zu machen:

49. Minute: Nach einem unglücklichen Prellball holt Hitz Maxi Gomez im Strafraum von den Beinen. Der Penaltypfiff ertönt, doch Schiedsrichter Mateu Lahoz schaut sich das Ganze nochmals am Monitor an und kommt zum Schluss, dass Hitz zuerst den Ball touchierte – kein Elfmeter.

Nach einem unglücklichen Prellball holt Hitz Maxi Gomez im Strafraum von den Beinen. Der Penaltypfiff ertönt, doch Schiedsrichter Mateu Lahoz schaut sich das Ganze nochmals am Monitor an und kommt zum Schluss, dass Hitz zuerst den Ball touchierte – kein Elfmeter. 61. Minute: Dogucan Haspolat findet mit einer Flanke in den Strafraum den Kopf von Stefano Denswil, der zum vermeintlichen 1:1 trifft. Das Tor wird aber nochmals gecheckt und wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt.

Dogucan Haspolat findet mit einer Flanke in den Strafraum den Kopf von Stefano Denswil, der zum vermeintlichen 1:1 trifft. Das Tor wird aber nochmals gecheckt und wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt. 67. Minute: Umut Bozok kommt aus kurzer Distanz völlig frei zum Kopfball, doch der Ball streift nur den Aussenpfosten.

Umut Bozok kommt aus kurzer Distanz völlig frei zum Kopfball, doch der Ball streift nur den Aussenpfosten. 91. Minute: Ebendieser Bozok wird in die Tiefe geschickt und überlistet Hitz. Doch erneut verhinderte ein Abseits den aufgrund der Spielanteile hochverdienten Torerfolg der Türken.

Wichtiges frühes Führungstor

Auch vor der Pause war der FCB meist mit Defensivarbeit beschäftigt gewesen. Im Gegensatz zu Trabzonspor vermochten die Basler ihre Chance aber zu nutzen. Michael Lang überspielte in der 13. Minute die gesamte gegnerische Abwehr mit einem langen hohen Ball in den Lauf von Zeki Amdouni. Dieser setzte sich im Laufduell mit Dogucan Haspolat problemlos durch und erwischte Goalie Cakir mit einem strammen Flachschuss. Damit machte der FCB die Hypothek aus dem Hinspiel bereits früh wett.

Nach einem ungeschickten Foul im Sechzehner von Basels Anton Kade bot sich Trabzonspor die goldene Chance zum Ausgleich. Doch Anastasios Bakasetas vefehlte das Gehäuse aus elf Metern kläglich.

So geht es weiter

Bereits am Freitag steigt in Nyon die Achtelfinal-Auslosung. Als nächster Gegner der Basler kommen sämtliche 8 Gruppensieger in der Conference League in Frage. Darunter befinden sich unter anderen Villarreal, West Ham oder Nizza.