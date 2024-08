Dank New Saints und Larne

Legende: Erlösung für die «Heiligen» Die Spieler der New Saints feiern ihren historischen Erfolg nach der Partie gegen Panevezys gebührend. imago images/News Images

Die walisische Nationalmannschaft ist international konkurrenzfähig, der Klubfussball war es bislang nicht. Doch nun hat Meister New Saints für einen Meilenstein gesorgt und sich als erster Klub aus Wales für die Gruppen- beziehungsweise Ligaphase eines Europacups qualifiziert.

Im Rückspiel der Playoffs zur Conference League reichte den New Saints gegen den litauischen Vertreter FK Panevezys ein 0:0, um die Ligaspiele zu erreichen – in Litauen hatten sie 3:0 gewonnen.

Larne FC bringt Nordirland auf die Europacup-Karte

Ins Europa-Abenteuer gestartet waren die New Saints in der 2. Quali-Runde der Champions League gegen Ferencvaros Budapest. Nach dem erwartungsgemässen Scheitern verlor man in der 3. Runde der Europa-League-Quali dann auch gegen Petrocub Hincesti aus Rumänien. Noch eine Klasse tiefer reichte es dann.

Nach der Erlösung für Wales zogen die britischen Kollegen aus Nordirland nach: Larne FC setzte sich im Rückspiel gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar 3:1 (Hinspiel 1:2) durch und machte die nordirische Premiere perfekt.