Legende: Bald gegen Ex-Verein? Könnte mit dem FC Luzern bald auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Feyenoord treffen: Luzerns Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann Keystone

Am Uefa-Hauptsitz in Nyon wurden am Montag die Partien der 3. Qualifikationsrunde zur neugeschaffenen Conference League ausgelost. Die 3 Schweizer Vertreter haben dabei eher schwierige Aufgaben zugeteilt bekommen. Einzig Luzern profitiert vom Heimrecht.

Luzern reist wohl in die Niederlande

Der FC Luzern trifft in der 3. Runde auf den Sieger der Partie zwischen dem KF Drita aus dem Kosovo und dem niederländischen Vertreter Feyenoord Rotterdam. Die Innerschweizer hatten sich dank des Cupsiegs qualifiziert.

Servette bei Sieg nach Trabzon

Für Servette würde bei einem Weiterkommen gegen den norwegischen Vertreter FK Molde in der 3. Runde eine Reise in die Türkei anstehen. Der Gegner dort heisst Trabzonspor und belegte in der letzten Saison in der türkischen «Süper Lig» den 4. Platz.

Basel - Vaduz möglich

Dem FC Basel würde bei einem Weiterkommen ausgerechnet ein Duell gegen Ex-SL-Konkurrent Vaduz drohen. Voraussetzung dafür ist nebst einem Sieg der Liechtensteiner (gegen Ujpest Budapest) auch ein Sieg der Basler, die in der 2. Runde gegen Partizani Tirana antreten.