Das Warten auf ein hiesiges Team in einem Europacup-Endspiel geht für die Schweiz mindestens ein Jahr weiter. Mit dem dramatischen Scheitern des FC Basel im Halbfinal der Conference League gegen Fiorentina schaffte auch der sechste Schweizer Halbfinalist in der Geschichte des Europacups den Sprung ins Endspiel nicht. Für den FCB ist es bereits die zweite bittere Pille. Vor 10 Jahren war Basel in der Europa League ebenfalls in der Runde der letzten Vier gescheitert.

Frei und der Wunsch nach der ruhigen Ecke

Wenig überraschend sass der Frust bei den Akteuren im St. Jakob-Park tief. Team-Routinier Fabian Frei gab konsterniert zu Protokoll: «In dem Moment, in dem du siehst, wie der Ball ins Tor geht, möchtest du dich am liebsten in eine ruhige Ecke verziehen. Du möchtest dich vergraben, möchtest deine Ruhe und kannst einfach nicht glauben, was soeben passiert ist.»

Die Enttäuschung sei riesig, so Frei. Wenn man die ganze Kampagne betrachte, hätte Basel den Final-Einzug verdient gehabt. «In dieser ganzen verkorksten Saison, die wir in der Meisterschaft haben, waren die internationalen Spiele immer ein Lichtblick.» Die Mannschaft habe gezeigt, was in ihr stecke. Doch davon könne man sich an diesem Abend nichts kaufen, bilanzierte Frei.

Ein enttäuschter, aber stolzer Trainer

«Unser Plan ging auf. Wir haben sehr gut aus dem Spiel heraus agiert», versuchte FCB-Trainer Heiko Vogel die positiven Aspekte an diesem bitteren Abend hervorzuheben. Man habe um die Stärke der Fiorentina auf Standards und bei Flanken gewusst. Dennoch habe man das 0:1 und das 1:2 nach solchen Situationen erhalten. Auch bei Vogel sass der Stachel tief. «Wir müssen diese bittere Pille schlucken. Ein grausameres Ende gibt es im Fussball nicht.»

Der Trainer empfand aber auch «tiefen Stolz» über das Erreichte. «Ich habe mich bei der Mannschaft bedankt und ihr gesagt, wie unfassbar diese Kampagne für mich war. Wir haben dieses Ende nicht verdient, aber das Leben ist kein Wunschkonzert.»