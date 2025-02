Legende: Tritt mit seinem Team in Slowenien an Lugano-Coach Mattia Croci-Torti. Keystone/Anthony Anex

Lugano trifft in den Achtelfinals der Conference League auf Celje.

Die Tessiner treten am 6. März auswärts, eine Woche später dann «zu Hause» in Thun an.

Von den anderen Duellen sticht dasjenige zwischen Chelsea und Kopenhagen heraus.

Für Lugano kommt es in den Achtelfinals der Conference League zu einer Premiere. Statt Ligaphase-Gegner Paphos wurde den Tessinern Celje zugelost. Der slowenische Vertreter, der in den vergangenen Jahren mehrmals in der Quali ausgeschieden war, ist in dieser Saison erstmals in einem europäischen Klubwettbewerb dabei. Das Team aus der mit rund 50'000 Einwohnern viertgrössten Stadt Sloweniens verdiente sich die Achtelfinalteilnahme mit einem 2:0-Sieg auf Zypern bei APOEL Nikosia. Das Hinspiel in Celje hatte 2:2 geendet.

Auf dem Papier sind die Slowenen für Lugano der leichtere Gegner als Pafos: Der Marktwert Celjes liegt lediglich bei rund 13 Millionen Franken (im Vergleich zu ca. 54 Millionen bei Lugano). In der slowenischen Liga, die 10 Mannschaften zählt, befindet sich Celje auf dem 5. Rang.

Die Achtelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Betis – Vitoria Guimaraes

Jagiellonia Bialystok – Cercle Brügge

NK Celje – FC Lugano

Panathinaikos – AC Fiorentina

Borac Banja Luka – Rapid Wien

Paphos FC – Djurgardens IF

Molde – Legia Warschau

FC Kopenhagen – Chelsea

Überblick K.o.-Phase