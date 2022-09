Erzielen die Basler in der Conference League die Tore, die in der Super League bislang oft gefehlt haben?

Legende: Gegen den FCZ durfte er zweimal jubeln FCB-Stürmer Andi Zeqiri. Keystone/Michael Buholzer

Als Schwäche des FC Basel beim unbefriedigenden Saisonstart stellt sich die mit vielen jungen Spielern bestellte Offensive (7 Tore in 6 Spielen) heraus. Vielleicht kommt das Heimspiel gegen Pjunik Jerewan zur besten Zeit.

04:12 Video Archiv: So schaffte der FCB den Einzug in die Conference League Aus Sport-Clip vom 25.08.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 12 Sekunden.

Die Mannschaft von Trainer Alex Frei startet am Donnerstag um 21 Uhr im St.-Jakob-Park mit der auf dem Papier einfachsten Aufgabe in die Gruppenphase der Conference League. Pjunik Jerewan steht zum ersten Mal überhaupt in der Gruppenphase eines Europacup-Wettbewerbs.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die wichtigsten Szenen aus der Europa League (mit dem FCZ) und der Conference League (Basel, Vaduz) sehen Sie am Donnerstag in der Sendung «Europa League Highlights» ab 23:50 Uhr auf SRF zwei.

Gonzalez' Rückkehr in die Schweiz

Allerdings: Die Armenier eliminierten in der Champions-League-Qualifikation den rumänischen Meister Cluj und scheiterten in der EL-Qualikation erst im Penalty-Schiessen an Sheriff Tiraspol.

Bekanntester Spieler beim armenischen Rekordmeister (12 Titel seit 2001) ist aus Schweizer Sicht Alexander Gonzalez. Der 29-jährige venezolanische Defensiv-Spieler war zwischen 2011 und 2016 bei YB, Aarau und Thun tätig.

Legende: Kennen Sie ihn noch? Ex-YB-Spieler Alexander Gonzalez, hier im CL-Qualispiel gegen Cluj. Imago/Anco Tepei