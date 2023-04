Die Erinnerungen an den magischen Abend in Nizza waren noch frisch, als Mannschaft und Staff des FC Basel am Freitag am Flughafen Zürich ankamen. «Uns ist etwas gelungen, was so nicht erwartet worden ist», sagte Trainer Heiko Vogel. «Viele Dinge» seien ihm in der Nacht durch den Kopf gegangen.

Mit dem erreichten Halbfinal in der Conference League auf dem Gepäckband liess sich trefflich über die Aussichten im europäischen Wettbewerb philosophieren. Das letzte Hindernis auf dem Weg in den Final in Prag heisst Fiorentina mit Ex-FCB-Stürmer Arthur Cabral. «Wir fahren da nicht hin, um uns Florenz anzuschauen und Cabral zu treffen. Wir gehen mit breiter Brust in die beiden Spiele», so Vogel.

Es wäre genial, wenn wir die Finalqualifikation vor den eigenen Fans schaffen würden.

Spieler Michael Lang blies ins gleiche Horn. «Die Reise ist hoffentlich noch nicht fertig. Ich schätze Fiorentina etwa gleich stark ein wie Nizza. Wir sind sicher nicht so unterwegs, dass wir totaler Aussenseiter sind.» Anders als im Viertelfinal tritt der FCB am 11. Mai zuerst auswärts im Stadio Artemio Franchi an. Sicher kein Nachteil: «Es wäre genial, wenn wir die Finalqualifikation vor den eigenen Fans schaffen würden», sagte Lang.

Trotz seiner Routine hat der 32-Jährige wie fast die gesamte Mannschaft ein ähnliches europäisches Abenteuer noch nicht erlebt. «Mit Ausnahme von Fabian Frei ist das für uns alle eine Premiere.» Der St. Galler träumt gar vom ganz grossen Coup. «Wenn wir die Trophäe gewinnen würden, könnten wir wohl alle aufhören, Fussball zu spielen. Besser würde es kaum mehr.»

Schliessen 02:46 Video Vogel: «Etwas gelungen, was so von uns nicht erwartet worden ist» Aus Sport-Clip vom 21.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden. 04:59 Video Lang: «Für uns alle eine Premiere» Aus Sport-Clip vom 21.04.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden.

Der FCB ist wieder – oder immer noch – wer

Trainer Vogel, der nach der Saison wieder ausschliesslich Sportchef sein wird, sieht auch so einen Mehrwert für den Klub über den rein sportlichen Erfolg hinaus. «Unsere Strahlkraft ist ungebrochen. Das merke ich, wenn ich mit Beratern und Spielern zusammensitze. Dass wir den Halbfinal erreicht haben, ist dem Ganzen noch zuträglicher.»

Der Alltag indes lautet bis auf Weiteres Super League. Nach einem freien Tag bereitet sich der FCB am Samstag auf das Heimspiel gegen Luzern vom Sonntag vor. «Die Conference League ist die Kür, mit Luzern wartet die Pflicht», mahnt Vogel.