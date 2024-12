Heidenheim war in den letzten Jahren der Inbegriff eines Fussball-Märchens. Nun droht eine Zerreissprobe.

Ein kleiner Provinzverein, der aus der Oberliga bis in die Bundesliga hochklettert. Ein Klub, der durch zahlreiche lokale Sponsoren breit abgestützt ist und nicht auf Geld von windigen Investoren angewiesen ist.

Dazu mit Frank Schmidt ein Trainer, der den ganzen Weg von ganz unten mitgemacht hat und mittlerweile der dienstälteste Headcoach im deutschen Profifussball und in Europas Topligen ist – noch vor den Freiburg-Legenden Volker Finke und Christian Streich.

Legende: Da ist guter Rat teuer Frank Schmidt (rechts) und Heidenheim mussten zuletzt des Öfteren unten durch. imago images/Sven Simon

Und mit dem Aufstieg in die Bundesliga 2023 war noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Heidenheimer spielten eine überragende Premierensaison im Oberhaus – u.a. mit 2 Remis gegen Dortmund und einem 3:2-Sieg gegen Bayern – und schafften dank Rang 8 die Qualifikation für die Conference League.

Prominente Abgänge

In der neuen Saison sind die Überflieger nun auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Zwar gelang der Start ins europäische Abenteuer mit 3 Siegen aus 3 Spielen wunschgemäss, in der Liga brachten die Heidenheimer zuletzt jedoch kaum noch ein Bein vors andere. Die Abgänge der Leistungsträger Tim Kleindienst, Jan-Niklas Beste und Eren Dinkci machten sich bemerkbar, die Neuverpflichtungen konnten die Lücken nicht auf Anhieb ausfüllen.

Aus den letzten 10 Pflichtspielen resultieren 9 Niederlagen, in der Liga hagelte es 6 Pleiten am Stück. Die Folge: Heidenheim liegt aktuell in der Bundesliga nur auf Relegations-Rang 16. Eine «schwierige, herausfordernde Phase» sei das, sagte Vorstandschef Holger Sanwald zuletzt. Immerhin beträgt der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze 5 Punkte.

Fokus auf Bochum statt St. Gallen?

Da Heidenheim am Wochenende zum Jahresabschluss bei Schlusslicht Bochum gastiert, wundert es nicht, dass Trainer Schmidt den Fokus eher auf das Liga-Spiel als auf das Heimspiel in der Conference League gegen St. Gallen legt. «Wir müssen punkten», forderte Schmidt, «mit der Weihnachtspost werden keine Punkte zugeschickt».

Seine Mannschaft müsse «einen wahnsinnigen Aufwand» betreiben, erklärte Schmidt. Vielleicht dient St. Gallen dabei als willkommener Aufbaugegner, befinden sich doch auch die Ostschweizer nicht gerade in einem Höhenflug.

St. Gallen braucht den Sieg

Mit einem 2:0-Sieg beim FCZ gelang zuletzt aber ein Erfolgserlebnis. Mit nur 4 Punkten aus 5 Spielen benötigen die Ostschweizer unbedingt einen Sieg in Süddeutschland, um die Sechzehntelfinals noch zu erreichen.

Gegen St. Gallen und Bochum geht es für den FCH seinerseits darum, ein bemerkenswertes Jahr würdig zu beenden. Es sei eigentlich «die beste Zeit», die dieser Klub bisher hatte, meinte Sanwald. Paradoxerweise fühlt es sich in Heidenheim gerade ganz anders an.

