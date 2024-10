Legende: Haben in der neuen Saison noch nicht viel zu jubeln Die Spieler von Cercle Brügge mit dem Torgaranten Kévin Denkey (rechts). imago images/Photo News

Nach 11 Jahren ist St. Gallen wieder einmal in der Hauptphase eines europäischen Klubwettbewerbs anzutreffen. Dank des Sieges im Penaltyschiessen des Playoff-Rückspiels in Trabzon qualifizierte man sich für die Conference League. 2013/14 schieden die «Espen» in der Europa League in einer Gruppe mit Valencia, Swansea City und Kuban Krasnodar aus.

Am Donnerstag gastiert St. Gallen zum Auftakt ins nächste europäische Abenteuer bei Cercle Brügge. Der Vierte der letzten Saison in Belgien hat eine noch viel längere Wartezeit hinter sich: 1996/97 durfte man sich im damaligen Europapokal der Pokalsieger präsentieren. Die Saison stand jedoch unter keinem guten Stern, stieg man am Ende doch ab.

Die Angst vor einem ähnlichen Szenario geht im Jan-Breydel-Stadion, das man sich mit Serienmeister Club Brügge teilt, auch heuer um. Zwei Siege gab es in neun Spielen der belgischen Liga bisher nur, in der Tabelle belegt man unter 16 Teams den 14. Platz.

Trainer Muslic der Verzweiflung nahe

Der österreichische Trainer Miron Muslic liess kürzlich die Alarmglocken schrillen, als Cercle beim 2:3 gegen Genk noch glimpflich davongekommen war. «Wir können einfach nicht mehr verteidigen», bilanzierte der 42-Jährige.

Legende: Mann der klaren Worte Cercle-Trainer Miron Muslic. imago images/Belga

Zuletzt gab es zwar eine leichte Aufwärtstendenz. Doch gegen St. Truiden wurde der zweite Sieg in Folge aufgrund eines Gegentreffers in der Schlussphase verpasst. Noch dazu verletzten sich mit Captain Thibo Somers und Lawrence Agyekum zwei wichtige Spieler. Sie werden gegen St. Gallen fehlen.

Togolesischer Stürmer als grösster Trumpf

Licht und Schatten wechseln sich beim Team, das aktuell einen Zuschauerschnitt von nur 4200 Zuschauern aufweist, munter ab. Das zeigte auch die Qualifikation für die Conference League: Cercle konnte sich im Rückspiel der Playoffs eine 1:4-Heimniederlage gegen Wisla Krakau leisten, weil es das Hinspiel 6:1 gewonnen hatte.

Unter den Torschützen war damals auch Kévin Denkey. Der 23-jährige Togolese ist einer der wenigen Trümpfe, die Trainer Muslic in seinem Kader weiss. In der letzten Spielzeit machte sich Denkey mit 27 Treffern zum Torschützenkönig in Belgien. Bereits hat er wettbewerbsübergreifend wieder 6 Mal eingenetzt.

Für St. Gallen wird das Gastspiel im Jan-Breydel-Stadion das zweite im Rahmen des Europacups: 2000 schied man als amtierender Meister unter Trainer Marcel Koller gegen Club Brügge aus dem Uefa Cup aus, nachdem man in der Runde zuvor sensationell Chelsea eliminiert hatte.