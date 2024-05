Der Sieger der Conference League 2023/24 heisst Olympiakos Piräus, die Griechen schlagen die Fiorentina 1:0 n.V.

Ausgerechnet im Stadion des Rivalen AEK Athen feiert «rot-weiss» den ersten Europacup-Triumph der griechischen Fussballhistorie.

Nach torloser regulärer Spielzeit avanciert Ayoub El Kaabi in der 116. Minute mit dem einzigen Treffer der Partie zum Helden von Olympiakos.

Als hätte sich Olympiakos, als hätten sich die griechischen Fans nicht schon genug gedulden müssen, wurden ihre Nerven auf eine weitere Bewährungsprobe gestellt. Als der Ball nach 116 Minuten endlich im Netz der Fiorentina zappelte, griff sich der Schiedsrichter ans Ohr. War Torschütze Ayoub El Kaabi bei seinem Tor nicht hauchdünn im Abseits gestanden?

Die Videobilder bewiesen: Nein, stand er nicht. Somit war der Sieg und der erstmalige Triumph eines griechischen Teams im Europacup aufgegleist. Und weil die Fiorentina fast im direkten Gegenzug die letzte Chance zum Ausgleich verpasste, durfte die Equipe aus Piräus kurze Zeit später den Pokal für den Champion der Conference League in Empfang nehmen.

Erfolgscoach Mendilibar

Trainer Jose Luis Mendilibar, der Olympiakos erst im Februar übernommen hatte, hatte in der vergangenen Saison mit dem FC Sevilla den Titel in der Europa League geholt.

Für die Fiorentina blieb nur eine weitere bittere Finalniederlage übrig. Schon im Vorjahr hatten die Italiener das Endspiel auf dieser Stufe verloren, damals war West Ham zu stark gewesen.

Einzigartiger griechischer Erfolg

Olympiakos Piräus, das beim Quasi-Heimspiel in der griechischen Hauptstadt von der Mehrheit der knapp 27'000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterstützt wurde, konnte derweil lange nur selten in der Offensive in Erscheinung treten. El Kaabi blieb bis auf einen verpassten Flugkopfball in der Schlussphase der regulären Spielzeit blass.

Doch das interessierte spätestens in der Verlängerung niemanden mehr. Erst als zweites Team nach Panathinaikos Athen 1971 hatte es Olympiakos Piräus in den Final eines europäischen Wettbewerbs geschafft – und damit die Chance gewahrt, eine verkorkste Saison doch zu retten. Was dank El Kaabi auch gelang.