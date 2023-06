Am Mittwoch ermitteln Fiorentina und West Ham den 2. Champion in der Geschichte der Conference League.

Fiorentina – West Ham in Prag

Legende: In Prag wird um die Trophäe gespielt Eine übergrosse Nachbildung zieht vor dem Pulverturm die Blicke auf sich. imago images/CTK Photo

2022 kürte sich die AS Roma zum 1. Champion in der Conference League, dem dritthöchsten Uefa-Klubwettbewerb. Am Mittwochabend wird der Nachfolger der Mourinho-Equipe gesucht.

Wo und wann wird gespielt?

Das Endspiel wird am 7. Juni um 21:00 Uhr angepfiffen und vom spanischen Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande geleitet. Gespielt wird in der Eden Arena in Prag.

Wie lukrativ ist ein Finalsieg?

Zu all den Prämien, welche West Ham und Fiorentina schon vor dem Endspiel sammelten, haben sich die beiden Teams dank der Final-Quali 3 Millionen Euro zusätzlich gesichert. Der Sieger streicht noch einmal 2 Millionen Euro ein. Zudem steht der Champion fix in der Europa-League-Gruppenphase. Das ist für beide Mannschaften attraktiv, haben doch beide in der heimischen Liga die europäischen Plätze verfehlt.

Um was geht es sonst noch?

Mit seinen 7 Treffern kann FCB-Spieler Zeki Amdouni noch immer (einer der) Torschützenkönig(e) der Conference League werden. Der Schweizer liegt gemeinsam mit Arthur Cabral auf Platz 1. Der Fiorentina-Brasilianer kann aber im Final davonziehen.