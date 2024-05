Nach dem 3:2 im Hinspiel reicht den Italienern im Halbfinal der Conference League in Brügge ein 1:1 zum Weiterkommen.

Fiorentina zieht erneut in den Final ein

Legende: Freuen sich Die Fiorentina-Spieler bejubeln den späten Ausgleich in Brügge. imago images/Shutterstock

Die Fiorentina steht wie im letzten Jahr im Final der Conference League. Die Italiener machten den Vorstoss ins Endspiel mit einem 1:1 auswärts beim FC Brügge perfekt. Das Hinspiel hatten sie zuhause mit 3:2 für sich entschieden. Im Vorjahr hatte das Team aus der Toskana im Halbfinal den FC Basel eliminiert.

In der 85. Minute verwertete der Argentinier Lucas Beltran einen Foulpenalty zum 1:1 für die Fiorentina. Brügge war durch den 23-fachen belgischen Internationalen Hans Vanaken nach 20 Minuten in Führung gegangen. Nach der Pause gerieten die Gastgeber zunehmend unter Druck. Bevor das 1:1 fiel, hatten die Italiener dreimal die Torumrandung getroffen. Erst in der Nachspielzeit kam Brügge einem zweiten Treffer nahe. Fiorentinas Keeper Pietro Terracciano hielt gegen Vanaken stark.

Nun gegen Olympiakos oder Aston Villa

Fiorentinas Gegner im Final am 29. Mai in Athen ist entweder Olympiakos Piräus oder Aston Villa, die sich am Donnerstag gegenüberstehen. Im letzten Jahr hatte sich die Fiorentina im Endspiel West Ham geschlagen geben müssen.