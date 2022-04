Im Halbfinal-Hinspiel der Conference League feiert Feyenoord Rotterdam zuhause einen 3:2-Sieg gegen Marseille.

Die zweite Begegnung zwischen Leicester und der AS Roma endet 1:1.

Die Halbfinal-Rückspiele steigen in einer Woche.

Feyenoord Rotterdam und Basel-Bezwinger Olympique Marseille präsentierten ihren Fans unterhaltsamen Fussball: Dank starken Sturmlinien und löchrigen Defensiven fielen in der Niederlande 5 Tore in 46 Minuten. Nach einem frühen Doppelschlag (18./20.) von Feyenoord konnten gnadenlos effiziente Franzosen bis zur Pause (28./40.) zum 2:2 ausgleichen.

Das entscheidende Tor gelang dann einmal mehr Cyriel Dessers: Beim Anspiel zur 2. Hälfte – wohlgemerkt von Marseille – erlief der Conference-League-Topskorer (jetzt 10 Treffer), der bereits das 1:0 erzielt hatte, einen zu kurz geratenen Rückpass zum französischen Goalie und netzte nach nur 9 Sekunden zum 3:2 ein.

00:19 Video 9 Sekunden nach Wiederanpfiff: Dessers trifft zum 3:2 Aus Sport-Clip vom 28.04.2022. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Mourinhos AS Roma spielt 1:1

Der zweite Halbfinal bot weniger Spektakel. Obwohl Leicester zuhause besser gestartet war, ging die AS Roma in der 15. Minute durch Lorenzo Pellegrini in Führung. In der Folge taten sich die Engländer gegen das Team von José Mourinho schwer, erst in der 67. Minute sorgte der eingewechselte Harvey Barnes mal wieder für ordentlich Betrieb: Der Mittelfeldspieler spielte in die Mitte, Gianluca Mancini lenkte den Ball zum 1:1 ins eigene Tor ab.

Obwohl beide Teams auf den Sieg drückten, blieb es dabei. Für das Rückspiel in Rom ist somit alles offen.