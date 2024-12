St. Gallen und der derzeit verletzte Stürmer Willem Geubbels haben den im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 23-jährige Franzose kam im Januar 2023 von der AS Monaco und traf in 73 Spielen 18 Mal für die Ostschweizer. In dieser Saison steht Geubbels bei wettbewerbsübergreifend acht Toren.