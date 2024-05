Olympiakos Piräus greift in Athen nach dem ersten Europacuptitel Griechenlands. Zum Leidwesen von Steven Zuber.

Dem griechischen Fussball tue es sehr gut, dass Olympiakos Piräus den Final der Conference League gegen Fiorentina erreicht hat. Mit Blick auf die Leistungen auf dem internationalen Parkett hätte es der Klub mehr als verdient, so Nati-Angreifer Steven Zuber.

Doch die ganze Geschichte hat für den Winterthurer einen Haken. Der Final gegen Fiorentina findet im Stadion von AEK Athen statt, seit Sommer 2021 der Klub von Zuber. «Für uns ist das wie ein Messer in den Rücken, dass ein anderer griechischer Klub in unserem Stadion triumphieren könnte.»

Letzter Final vor 53 Jahren

Ein Sieg von Olympiakos wäre für Griechenland historischer Natur. Bisher war die Final-Teilnahme von Panathinaikos im Europapokal der Landesmeister gegen Ajax vor 53 Jahren das Höchste der Gefühle (0:2).

Die griechische Liga sei in den letzten Jahren ausgeglichener geworden und auch international hätten sich die Klubs in jüngster Vergangenheit verbessert, so Zuber. «Der ganzen AEK-Familie wäre es einfach lieber gewesen, wenn das Spiel nicht unserem Stadion stattfinden würde.»