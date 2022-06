Der FCB muss in der 2. Quali-Runde nach Gibraltar oder Nordirland, YB reist in den Kosovo oder nach Lettland.

In der Conference League

Legende: Will mit seinem Team in die Conference League FCB-Trainer Alex Frei. Keystone / GEORGIOS KEFALAS

Die Auslosung in Nyon hat für die Schweizer Klubs die erwartet unbekannten Namen ergeben. Der FC Basel trifft in der 2. Qualifikationsrunde auf den Sieger der Begegnung zwischen dem FC Bruno's Magpies aus Gibraltar oder dem Crusaders FC aus Nordirland.

Für YB geht es in den Süden oder Nordosten: Die Berner messen sich mit dem SC Gjilani aus dem Kosovo oder dem FK Liepaja aus Lettland. Hin- und Rückspiele finden am 21. und 28. Juli statt. Während Basel zuerst zuhause antritt, bestreitet YB seine erste Partie auswärts. Die definitiven Gegner der Schweizer Klubs werden am 14. Juli bekannt. Challenge-Ligist Vaduz trifft zuerst auswärts auf den FC Koper aus Slowenien.

Überstehen Basel und YB die 2. Runde, warten noch zwei weitere Hürden bis zur Gruppenphase. In der 3. Qualifikationsrunde steigt auch Cupsieger Lugano ins Geschehen ein. Die Auslosung dieser Runde findet am 18. Juli statt.