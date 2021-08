Auf dem Weg in die Gruppenphase der neu geschaffenen Conference League muss der FC Basel nur noch eine Hürde überwinden. Mit Blick auf die bisherigen Quali-Spiele kann die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen das Playoff-Hinspiel gegen Hammarby gelassen angehen.

Denn wirklich gefordert wurde der FC Basel in der Qualifikation bisher noch nicht: Weder Partizani Tirana (Gesamtskore: 5:0) noch Ujpest Budapest (6:1) gelang es, die Rahmen-Equipe ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Stocker blüht auf

Grossen Anteil an der makellosen Bilanz auf der europäischen Bühne hat vor allem das Duo Valentin Stocker und Arthur Cabral: Die beiden waren für 8 der 11 Basler Tore in der Conference League verantwortlich. Der Captain und der brasilianische Stürmer trafen je 4 Mal, Cabral hat zusätzlich noch 4 Assists auf dem Konto.

Legende: Fühlen sich auf der europäischen Bühne pudelwohl Arthur Cabral und Valentin Stocker. Keystone

Während Cabral seine Klasse schon in der letzten Saison wiederholt aufblitzen liess, zeigt sich Stocker im Vergleich zur vergangenen Spielzeit wie verwandelt. Nach einer schwierigen Phase mit Verletzungen und der zwischenzeitlichen Beurlaubung durch Ex-Trainer Ciriaco Sforza blüht der 32-Jährige unter Rahmen richtig auf.

Bleibt Cabral ein «Bebbi»?

Aber auch Cabral hat in der laufenden Saison noch einmal eine Schippe draufgelegt. Der 23-Jährige trifft in der Super League wie am Laufmeter (5 Treffer in 3 Spielen). Nach 7 Pflichtspielen hat der Brasilianer bereits 15 Skorerpunkte (8 Tore / 7 Assists) auf dem Konto.

Cabrals Leistungen dürften auch im Ausland nicht unbemerkt geblieben sein. Umso wichtiger ist es für den FCB, den Sprung in die Conference League zu schaffen. Verpassen die Basler das europäische Geschäft, ist der Torgarant wohl weg.

Der Brasilianer besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2023, der FCB dürfte ihn bei einem entsprechenden Angebot aber wohl trotzdem ziehen lassen. Denn Interessenten wird es auch beim Erreichen der Gruppenphase geben. Insbesondere dann, wenn Cabral in den Partien gegen Hammarby wieder seinen Teil dazu beiträgt.