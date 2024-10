Legende: Routinier und Captain Der ehemalige FCB-Verteidiger Marek Suchy spielt seit 2021 für Mlada Boleslav. imago images/CTK Photo

Nach dem gewonnenen Auftaktspiel gegen HJK Helsinki steht für Lugano in der Conference League das erste Auswärtsspiel an. Die Tessiner treten in Mlada Boleslav an, gut 50 Kilometer von der Hauptstadt Prag entfernt. Der Ort ist vor allem als Hauptsitz des Autoherstellers Skoda bekannt. Der Hauptsponsor ist also kein Zufall.

Den Meistertitel konnte der 2004 in die höchste tschechische Liga aufgestiegene FK Mlada Boleslav noch nie gewinnen. Dafür zweimal den Pokal. Auf internationalem Parkett schaffte man zweimal den Sprung in die Gruppenphase des Uefa-Pokals (2006/07 und 2007/08).

Fast nur Tschechen im Kader

Mlada Boleslav setzt fast gänzlich auf einheimische Spieler. Nur 3 Ausländer stehen im Kader, wobei einer davon zuletzt nicht mehr zum Einsatz kam. Das Duell mit dem FC Lugano ist für die Tschechen das erste Aufeinandertreffen mit einem Schweizer Klub.

Zumindest ein Spieler kennt den Schweizer Fussball bestens: Marek Suchy. Der Innenverteidiger spielte zwischen 2014 und 2019 beim FC Basel und wurde in dieser Zeit 4 Mal Meister und 2 Mal Cupsieger.