Lugano braucht in Bodö einen Sieg, um in der Conference League noch realistische Chancen auf die K.o.-Phase zu haben.

Legende: Machen sich mit der Kälte vertraut Die Lugano-Spieler trainieren in Bodö. Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari

Es ist die Reise, die man als Europacup-Teilnehmer lieber früher im Jahr antritt. Dann, wenn die Sonne noch etwas länger scheint und die Temperaturen nicht ganz so tief sind. Am Donnerstag wird in Bodö die derzeit 20 Stunden lange Nacht längst angebrochen sein, wenn die Spieler des FC Lugano am 5. Spieltag der Conference League das 8000 Zuschauer fassende Stadion betreten.

Nur ein Sieg hilft wirklich

Bei gefühlten minus 14 Grad, wie es auf der Homepage der Tessiner heisst, wird der Cupfinalist versuchen, seine letzte Chance im Rennen ums Überwintern im Europacup zu nutzen – und braucht dafür wohl noch zwei Erfolgserlebnisse. Mit einem Sieg würde der FC Lugano am 3 Punkte vor ihm liegenden Bodö/Glimt vorbeiziehen. Mit einem weiteren Erfolg in seinem Europacup-Heimstadion in Zürich 2 Wochen später gegen Besiktas Istanbul könnte er voraussichtlich das Weiterkommen sichern.

Ein Remis beim frischgekürten norwegischen Meister würde das Ausscheiden wohl nur hinauszögern, zumal Lugano neben 3 Punkten Rückstand auch die schlechtere Tordifferenz aufweist.

02:59 Video Archiv: Lugano muss sich gegen Bodö/Glimt mit einem Punkt begnügen Aus Sport-Clip vom 21.09.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.