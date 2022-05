Die AS Roma und Feyenoord machen den ersten Champion in der Geschichte der Conference League untereinander aus.

Nach dem 1:1 im Hinspiel köpfelt Tammy Abraham die Italiener zum 1:0-Heimsieg über Leicester.

Feyenoord (0:0 bei Marseille) verteidigt die 3:2-Führung aus dem Hinspiel und macht den «Giallorossi» am 25. Mai in Tirana den Titel streitig.

Wenngleich die neugeschaffene Conference League in ihrer Premierensaison nicht übermässig viel Kredit erhalten hat, steht doch fest: Ihr erster Champion wird ein ehrwürdiger Klub sein. Denn der Final, der am 25. Mai in Albaniens Hauptstadt Tirana über die Bühne geht, verspricht mit den Teilnehmern AS Roma und Feyenoord Rotterdam viel Spektakel.

Abraham und der Sturm vor der Ruhe

Für das entscheidende Tor beim 1:0-Heimsieg der Roma gegen Leicester sorgte schon früh Tammy Abraham. Der englische Nationalspieler stieg nach einem Eckball in der 11. Minute am höchsten und köpfelte wuchtig zur Führung ein. Nach dem 1:1 im Hinspiel war somit Leicester in der Pflicht. Das sahen auch die Gastgeber aus Italien so, die sich fortan aufs Verwalten des Vorsprungs konzentrierten. Jamie Vardy und Co. half auch das nicht. Die «Foxes» traten erschreckend ideenlos auf und kamen kaum zu Chancen, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten.

Legende: Wollen auch in Tirana jubeln Die Spieler der AS Roma. IMAGO / INDEPENDENT PHOTO AGENCY

Roma-Trainer José Mourinho kann somit nach seinen Triumphen in der Champions League (2004 mit Porto und 2010 mit Inter Mailand) und in der Europa League (2003 mit Porto und 2017 mit Manchester United) einen 3. Europapokal-Wettbewerb gewinnen.

Feyenoord: Kein Tor, kein Problem

Der Matchplan, den die Roma ab der 11. Minute verfolgte, war bei Feyenoord schon ab dem Anpfiff das Motto: Hauptsache kein Gegentor kassieren, schliesslich hatten die Rotterdamer das Hinspiel zuhause gegen Marseille 3:2 gewonnen. Mit viel Leidenschaft hielten die Niederländer im Vélodrome das 0:0. Feyenoord hofft nun auf den ersten Europacup-Sieg seit dem Uefa-Cup-Triumph vor 20 Jahren gegen Borussia Dortmund.

Für einen Eklat sorgten Fans beider Lager schon vor dem Spiel. So kam es in der südfranzösischen Hafenstadt nach wüsten Schlägereien zu 20 Verhaftungen. Im Stadion wurden dann etliche Feuerwerkskörper gezündet.