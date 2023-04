Legende: Sollen dem Viertelfinal-Rückspiel fernbleiben Die Fans des FC Basel. Freshfocus/Marc Schumacher

Die Stadt Nizza hat die Fans des FC Basel dazu aufgefordert, nicht zum Viertelfinal-Rückspiel ihres Klubs in der Conference League am 20. April nach Südfrankreich zu reisen. «Ich kann nur meine grosse Sorge über die bevorstehende Ankunft von Hunderten von Fans des FC Basel in den Strassen von Nizza zum Ausdruck bringen», sagte Bürgermeister Christian Estrosi und appellierte an die Anhänger, «nicht nach Nizza zu reisen.»

Estrosi erinnerte an die Vorfälle mit Anhängern des FC Basel beim Achtelfinal der Conference League im vergangenen Jahr in Marseille. Den Ultras würde ihr Ruf vorauseilen. «Es kommt nicht infrage, Zeuge eines weiteren Gewaltausbruchs zu werden», sagte Estrosi. Im September war es beim Gruppenspiel zwischen Nizza und dem 1. FC Köln zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Das Hinspiel zwischen Basel und Nizza findet am Donnerstag statt.

Legende: Besorgt über Basel-Fans in Nizza Bürgermeister Christian Estrosi. Imago Images/Vincent Isore