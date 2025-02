Legende: Eine Neuauflage ist möglich Gegen Pafos, einer der beiden möglichen Lugano-Gegner im Achtelfinal, spielten die Tessiner bereits in der Ligaphase der Conference League. In Thun trennten sich die beiden Teams 2:2 (Archiv). Keystone/Anthony Anex

Dank Rang 6 in der Hauptrunde der Conference League qualifizierte sich Lugano direkt für den Achtelfinal und musste den Umweg über die Playoffs nicht einlegen. Mattia Croci-Torti und Co. konnten von der Ferne also gemütlich beobachten, welche beiden Mannschaften noch als Gegner in der Runde der letzten 16 infrage kommen.

Nach Abschluss der Playoffs ist nun klar, dass Lugano eine Reise nach Zypern oder Slowenien bevorsteht. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr in Nyon statt. Folgende zwei Teams sind die möglichen Opponenten:

Pafos FC

Die erst im Jahr 2014 gegründete Mannschaft spielt in dieser Saison erstmals in ihrer Geschichte europäisch – und steht bei der Premiere gleich im Achtelfinal. Die Tessiner haben mit dem aktuellen Leader der zypriotischen Meisterschaft, dessen Marktwert knapp halb so hoch ist wie jener Luganos, bereits Bekanntschaft gemacht. In der Ligaphase trafen die beiden Teams kurz vor Weihnachten in Thun aufeinander und trennten sich 2:2. Das Remis sicherte Croci-Tortis Equipe die direkte Achtelfinal-Quali.

Pafos setzte sich in den Playoffs gegen den Hauptstadtklub Omonia Nikosia durch. Nach dem 1:1 im Hinspiel siegte der aktuelle Leader der zypriotischen Liga in der Reprise zuhause vor 5'350 Zuschauenden mit 2:1.

Celje

Wie Pafos ist auch der slowenische Vertreter Celje, nachdem er in den vergangenen Jahren mehrmals in der Quali ausschied, in dieser Saison erstmals in einem europäischen Klubwettbewerb dabei. Das Team aus der mit rund 50'000 Einwohnern viertgrössten Stadt Sloweniens verdiente sich die Achtelfinalteilnahme mit einem 2:0-Sieg auf Zypern bei APOEL Nikosia. Das Hinspiel in Celje hatte 2:2 geendet.

Auf dem Papier sind die Slowenen für Lugano der leichtere Gegner als Pafos: Der Marktwert Celjes liegt lediglich bei rund 13 Millionen Franken (im Vergleich zu ca. 54 Millionen bei Lugano). In der slowenischen Liga, die 10 Mannschaften zählt, befindet sich Celje auf dem 5. Rang.

Conference League