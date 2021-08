Playoff-Hinspiel vs. Hammarby

Der FC Basel gewinnt das Playoff-Hinspiel der Conference League zu Hause gegen Hammarby IF mit 3:1.

Der überragende Arthur Cabral ist für alle 3 Tore besorgt.

Damit haben die Basler gute Aussichten, sich in einer Woche im Rückspiel in Schweden für die Gruppenphase zu qualifizieren.

Er ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Arthur Cabral, seit Wochen beim FC Basel in Topform, setzte am Donnerstagabend gegen Hammarby noch einen drauf. Mit 3 Toren war der Brasilianer unumstrittener Matchwinner.

Dabei hatte es bis in die 87. Minute nach einer leisen Enttäuschung für den lange dominanten Gastgeber ausgesehen. Der beim Gegner eingewechselte Abdullah Khalili hatte eine Viertelstunde davor per Volley am chancenlosen FCB-Goalie Heinz Lindner vorbei zum 1:1-Ausgleich getroffen. Es wäre ein bescheidener Lohn gewesen für die «Bebbi».

00:41 Video Khalili bestraft Basler Passivität Aus Sport-Clip vom 19.08.2021. abspielen

Doch Cabral sorgte nach seinem Führungstreffer (30.) mit zwei weiteren Toren für ein mittleres Beben im St. Jakob-Park: Erst traf der 23-Jährige mit einem feinen Schlenzer zur Führung (87.), wenig später verwandelte er einen Handspenalty zum 3:1 (90.) und zur definitiven Entscheidung.

01:08 Video Cabral zimmert das Leder ins hohe Eck Aus Sport-Clip vom 19.08.2021. abspielen

Ein Treffer jagt den nächsten

Bereits bei seinem ersten Treffer hatte der bullige Stürmer sein Können aufblitzen lassen: Ein scharf geschlenzter Freistoss von Sebastian Esposito fand Cabral im Strafraum, der sich im Luftduell in seiner typisch wuchtigen Art durchsetzte und einnickte.

Der Basler Torgarant hat nun in allen 5 Spielen der Conference League getroffen. Nach 8 Pflichtspielen steht er bei 12 Toren und 6 Assists – eine Traumquote.

00:44 Video Per wuchtigem Kopfball: Cabral bringt den FCB in Führung Aus Sport-Clip vom 19.08.2021. abspielen

Lindner stark, Xhaka im Pech

Um die Pause herum hatten die Akteure auf dem Platz gleich zweimal für kollektives Raunen auf den Rängen gesorgt:

45. Minute : Kurz vor dem Pausenpfiff erlebt der zuvor so souveräne Gastgeber eine Schrecksekunde. Nach einem Konter steht Hammarbys Sturmspitze Astrit Selmani plötzlich auf halblinker Position alleine vor dem Basler Tor. Während die Abwehrreihe kollektiv den Arm hebt, fährt FCB-Goalie Heinz Lindner das Bein raus und pariert mirakulös.

: Kurz vor dem Pausenpfiff erlebt der zuvor so souveräne Gastgeber eine Schrecksekunde. Nach einem Konter steht Hammarbys Sturmspitze Astrit Selmani plötzlich auf halblinker Position alleine vor dem Basler Tor. Während die Abwehrreihe kollektiv den Arm hebt, fährt FCB-Goalie Heinz Lindner das Bein raus und pariert mirakulös. 46. Minute: Taulant Xhaka sorgt wenige Sekunden nach Wiederanpfiff für einen Paukenschlag. Weil die Schweden einen Basler Angriff nur ungenügend klären, kommt der Mittelfeldracker aus der Distanz zum Abschluss – und hämmert den Ball per Halbvolley an die Latte.

00:48 Video Lindner bewahrt Basel vor dem Ausgleich Aus Sport-Clip vom 19.08.2021. abspielen

Dank dem 9. Sieg im 9. Pflichtspiel hat der FCB nun sehr gute Aussichten, die Gruppenphase der neu geschaffenen Conference League zu erreichen. Das Rückspiel geht in einer Woche (26.08.) in Schweden über die Bühne und ist erneut live bei SRF zu sehen.