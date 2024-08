St. Gallen setzt sich gegen Trabzonspor auswärts mit 5:4 im Penaltyschiessen durch und zieht in die Conference League ein.

Während Trabzonspors Stefan Savic verschiesst, treffen alle fünf St. Galler vom Punkt.

Nach 90 und 120 Minuten steht es 1:1. Isaac Schmidts Führung gleichen die Türken in der 2. Halbzeit aus.

Die Kaltschnäuzigkeit, mit der Stephan Ambrosius im Penaltyschiessen für die Entscheidung zugunsten St. Gallens sorgte, war kaum zu überbieten: Der Verteidiger schoss den Ball in die hohe linke Ecke, schaute dabei aber nach rechts. Prompt schlug der Ball trotzdem im Netz ein. Weil zuvor auf Seiten Trabzonspors der Champions-League-erprobte Stefan Savic nur die Latte getroffen hatte, stand der Einzug der Ostschweizer in die Ligaphase der Conference League fest.

01:17 Video Ambrosius schiesst FCSG mit «No-Look»-Penalty ins Glück Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Das Penaltyschiessen war ein Spiegelbild der gesamten Partie, in der sich die Gäste unerschrocken und abgebrüht gezeigt hatten – und auch das nötige Glück für sich in Anspruch nehmen konnten.

Trezeguets Lattenknaller

In der Verlängerung nämlich war das Heimteam dem Lucky Punch näher gewesen. Auch da rettete die Torumrandung schon für den geschlagenen Goalie Lawrence Ati Zigi. Mahmoud Trezeguet, ägyptischer Nationalspieler in Diensten der Türken, setzte in der 110. Minute einen Freistoss ans Lattenkreuz.

00:18 Video Trezeguet lässt das Gebälk erzittern Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Müde St. Galler konzentrierten sich nach der regulären Spielzeit vornehmlich aufs Verteidigen, während der siebenfache türkische Meister angetrieben vom Heimpublikum die Entscheidung suchte. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung hielt sich der FCSG indes schadlos.

Schmidt bei Comeback Torschütze

St. Gallen hatte sich zu Beginn von der Atmosphäre im fremden Stadion wenig beeindruckt gezeigt und mutig begonnen. Das 1:0 durch Isaac Schmidt war entsprechend nicht unverdient. Der Aussenverteidiger genoss in der 31. Minute unerwartet viele Freiheiten und schlenzte den Ball nach einem Querpass Chadrac Akolos gekonnt in die Ecke. Damit krönte der 24-Jährige, der das Hinspiel in der Vorwoche noch verletzungsbedingt verpasst hatte, sein Comeback.

00:44 Video Trockener Abschluss: Schmidt bringt St. Gallen in Führung Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Heftige Reaktion von Trabzonspor

Nach der Pause erwachten die Türken jedoch und suchten vermehrt den Weg nach vorne. Ein Standard brachte den Ausgleich: Nach einem Eckball gewann Stürmer Enis Destan am ersten Pfosten das Luftduell gegen Albert Vallci und köpfelte zum 1:1 ein. Die danach folgende Druckphase Trabzonspors überstand St. Gallen nur dank Goalie Zigi unbeschadet. Er vereitelte weitere Grosschancen von Canak Cihan, Denis Dragus und Destan und hielt seine Farben im Spiel.

00:37 Video Destan köpfelt zum Ausgleich ein Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

11-jähriges Warten hat ein Ende

Der 29. August ist für den FC St. Gallen ein Erfolgsdatum. Exakt elf Jahre nach dem letzten Einzug in die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs gelang den St. Gallern die Wiederholung. 2013 hatten sie Spartak Moskau nach einem 1:1 daheim auswärts 4:2 besiegt. Auch in diesem Jahr reisten die Ostschweizer mit einem Unentschieden (0:0) zum Rückspiel und feierten die erfolgreiche Qualifikation.

So geht es weiter

Am Wochenende gastiert St. Gallen in der Super League in Lugano, das ebenfalls noch auf internationalem Parkett in der Türkei engagiert war. Auf welche 6 Gegner die «Espen» in der Conference League treffen, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitag.