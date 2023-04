Die Piazza Borea d'Olmo im Zentrum von Sanremo (ITA) verwandelte sich am Donnerstagabend in eine Basler Fanmeile. Rund 600 Anhänger reisten am Nachmittag mit 15 Bussen an und verfolgten das Viertelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Nizza auf einer selber mitgebrachten Grossleinwand in Sanremo.

Zuvor hatte das französische Innenministerium ein Anreiseverbot für die Fans des FC Basel ausgesprochen. Der Schritt wurde damit begründet, dass Auswärtsfahrten der Basler «häufig Störquellen für die öffentliche Ordnung» seien.

Nach dem Abpfiff war die Euphorie über den 2:1-Sieg n.V. und das Weiterkommen gross, die FCB-Anhänger zündeten dabei ein paar Rauchbomben. Bevor sie sich allerdings auf den Heimweg machten, räumten sie den Platz auf, so die italienische Nachrichtenagentur ANSA.