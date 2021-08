Im Hinspiel der 3. Runde der Qualifikation für die Conference League erknorzt sich der FC Basel auswärts bei Ujpest Budapest ein 2:1.

Arthur Cabral und Joker Darian Males sind an beiden Toren beteiligt.

Der FC Luzern verliert zuhause gegen Feyenoord Rotterdam mit 0:3.

Zwischenzeitlich kamen Basler Sorgenfalten auf, doch zum Schluss jubelte das Team in Rot-Blau doch noch. Arthur Cabral und der in der 37. Minute eingewechselte Darian Males hatten massgeblichen Anteil daran, dass der FCB nach einem 0:1-Rückstand bei Ujpest Budapest doch noch siegreich den Platz verliess:

55. Minute: Males flankt eigentlich ungefährlich in den Strafraum der Ungarn. Branko Pauljevic aber köpfelt dahin, wo ein Verteidiger, der klären will, niemals hinköpfeln sollte: in die Mitte. Cabral löst sich von seinem Gegenspieler und sagt mit dem 1:1 per Kopf Danke.

74. Minute: Diesmal bringt Cabral eine Hereingabe in den Strafraum und Males ist ohne Hilfe des ungarischen Gegners mit dem Fuss erfolgreich. Der FCB-Angreifer steht bei der Massflanke des Brasilianers verdächtig nah an der Abseitslinie, einen Videoschiedsrichter gibt es aber nicht.

Das 2:1 war das letzte Highlight der Partie. Ujpest konnte nicht mehr, Basel zeigte sich zufrieden mit dem knappen Sieg.

Fehlerhafte erste Basler Hälfte

Obwohl Basel über die gesamte Partie augenscheinlich die feinere Klinge geführt hatte, hatte Ujpest besonders in der ersten Hälfte die besseren Chancen. Die Führung zur Pause war denn auch verdient.

Matias Palacios hatte in der 41. Minute zentral einen Fehlpass gespielt, Chukwuebuka Onovo fing ihn ab und lancierte seinen Stürmer Yohan Croizet mit einem herrlichen Aussenrist-Pass. Der Franzose umkurvte FCB-Goalie Heinz Lindner und schoss zum Führungstreffer ein.

00:36 Video Auf herrlichen Aussenrist-Pass: Das 1:0 von Ujpest Aus Sport-Clip vom 05.08.2021. abspielen

Nur 2 Minuten zuvor hatte Basel-Trainer Patrick Rahmen Pajtim Kasami ohne ersichtliche Verletzung ausgewechselt. Für ihn kam Males. Im ersten Moment schien diese Massnahme die Basler Equipe eher aus dem Konzept zu bringen. Über 90 Minuten gesehen zahlte sich der Wechsel aber mehr als aus.

Das Rückspiel in Basel in einer Woche (12. August, ab 19:20 Uhr live bei SRF zwei) werden die «Bebbi» mit einem Polster in Angriff nehmen. Ob Males dann in der Startelf stehen wird? Sein Bewerbungsschreiben hat er jedenfalls eingereicht.