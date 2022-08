23-jährig: So jung war die Basler Startelf am vergangenen Sonntag beim Super-League-Topspiel gegen YB im Durchschnitt. Der FCB-Kader ist gespickt mit jungen Talenten wie Dan Ndoye (21), Zeki Amdouni (21) oder Liam Millar (22), um nur 3 zu nennen. Basel und die Super League sollen für solche Spieler ein Sprungbrett sein für einen späteren Wechsel ins Ausland – als Gegenleistung erhofft sich der FCB möglichst hohe Ablösesummen. So läuft es nun mal in einer Ausbildungsliga wie der Super League.

Um diesen Mechanismus ins Rollen zu bringen und/oder zu beschleunigen, ist die Teilnahme am Europacup von essenzieller Bedeutung. Ndoye und Co. brauchen das internationale Schaufenster, um auf sich aufmerksam zu machen und ihren Marktwert in die Höhe zu treiben.

Tore müssen schleunigst her

Genau dieses Schaufenster droht den Baslern jedoch zu entgehen. Nach dem 0:1 im Hinspiel der 3. Quali-Runde zur Conference League bei Bröndby IF letzten Donnerstag steht der FCB vor dem Rückspiel eine Woche später unter Zugzwang. Am Wochenende blieb das Team von Trainer Alex Frei zum zweiten Mal in Serie ohne eigenen Treffer, beim 0:0 im Topspiel gegen YB verpasste Basel trotz ansprechender Leistung den erhofften Befreiungsschlag.

Im Rückspiel gegen Bröndby vor eigenem Anhang muss es nun klappen mit dem Toreschiessen, sonst war es das mit dem internationalen Geschäft. Wirft man einen Blick auf die letzten Ergebnisse des Gegners, müsste eine Wende zugunsten der Basler drin liegen. In der dänischen Meisterschaft musste sich Bröndby zuletzt 3 Mal geschlagen geben, in der Tabelle liegt das Team aus Kopenhagen mit 3 Punkten aus 4 Spielen nur auf Rang 9.

Millionen-Einnahmen stehen auf dem Spiel

Das vorzeitige Aus wäre für den FCB nicht nur sportlich, sondern vor allem auch finanziell ein herber Dämpfer. Lukrativ wird das europäische Geschäft erst mit dem Erreichen der Gruppenphase. Sämtliche Teilnehmer erhalten eine Startprämie von knapp 3 Millionen Euro, in der Folge winken weitere Punkteprämien und wichtige Zuschauereinnahmen.

In der vergangenen Spielzeit, in der Basel als Gruppensieger bis in den Achtelfinal des drittklassigen Uefa-Wettbewerbs vorgestossen war, kassierte der FCB total über 10 Millionen Euro. Rot-Blau, finanziell gegenwärtig nicht auf Rosen gebettet – in der Saison 2021/22 resultierte ein Defizit von 14 Millionen Franken –, ist auf weitere Millionen-Einnahmen aus dem internationalen Geschäft angewiesen.

YB-Weiterkommen wohl nur Formsache, Lugano mit Herkulesaufgabe

Bedeutend entspannter präsentiert sich die Ausgangslage bei YB. Die Berner, die ebenfalls die 3. Quali-Runde zur Conference League bestreiten, steigen im Duell mit KuPS Kuopio mit einem 2:0-Polster ins Rückspiel. YB bekundete auswärts in Turku gegen die Finnen kaum Probleme und auch für die Reprise im Wankdorf sind die Rollen klar verteilt.

Mit Lugano ist am Donnerstag noch ein drittes Schweizer Team in der Conference-League-Quali im Einsatz. Der Cupsieger steht vor einer Mammutaufgabe, nachdem man das Hinspiel gegen die Israeli von Be’er Scheva im heimischen Cornaredo mit 0:2 verloren hat.

