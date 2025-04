Trotz einer seltenen Niederlage in der Conference League steht Chelsea im Halbfinal. Auch Rodriguez' Betis ist weiter.

Legende: Blieb für einmal blass Chelseas Cole Palmer, in der Premier League gefährlicher unterwegs als auf europäischer Bühne. Keystone/EPA/Tolga Akmen

Bei seiner ersten Teilnahme an der Conference League steht Chelsea im Halbfinal. Die Engländer konnten sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Legia Warschau an der heimischen Stamford Bridge gar eine 1:2-Niederlage erlauben (Hinspiel: 3:0). Legia-Captain Tomas Pekhart verwandelte nach 10 Minuten einen Foulelfmeter, Innenverteidiger Steve Kapuadi staubte nach einem Eckball per Kopf ab (53.).

Dazwischen hatte Marc Cucurella auf schöne Vorarbeit von Jadon Sancho für das Heimteam zwischenzeitlich verkürzen können. Das Team von Trainer Enzo Maresca hatte zuvor alle seine 9 Spiele im dritthöchsten europäischen Wettbewerb gewinnen können. Einzig in der Qualifikation hatte Servette die «Blues» bezwungen (2:1).

Im Halbfinal Anfang Mai trifft Chelsea entweder auf Rapid Wien oder Djurgardens Stockholm – bei dieser Begegnung läuft die Verlängerung.

Stich zwingt Rodriguez vom Feld

Auch Ricardo Rodriguez steht mit Betis Sevilla im Halbfinal. Die Andalusier verteidigten im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Polen von Jagiellonia Bialystok mit einem 1:1 ihren 2:0-Vorsprung aus der Heimpartie ohne Probleme. Der kongolesische Stürmer Cedric Bakambu erzielte seinen bereits 7. Treffer im Wettbewerb in der 78. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0.

Rodriguez musste bereits in der 25. Minute angeschlagen vom Platz. Gemäss Trainer Manuel Pellegrini habe der Verteidiger «einen Stich in der hinteren Oberschenkelmuskulatur verspürt», am Freitag würden weitere Abklärungen folgen.

In der nächsten Runde trifft Betis auf die Fiorentina. Dem italienischen Traditionsklub reichte gegen den slowenischen Meister NK Celje im eigenen Stadion ein 2:2, das Hinspiel hatte Florenz 2:1 gewonnen.

Conference League