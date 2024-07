Der FC Zürich bekundet mit Shelbourne (IRL) im Hinspiel der 2. Quali-Runde der Conference League keine Mühe und gewinnt mit 3:0.

Bereits nach 27 Sekunden erzielt Ifeanyi Mathew den ersten Treffer der Partie.

Doppeltorschütze Antonio Marchesano sorgt für eine optimale Ausgangslage fürs Rückspiel.

Schon nach einer halben Minute war klar: So ein richtig harter Brocken wird Shelbourne für den FC Zürich wohl nicht sein. Denn die Zürcher führten bereits. Vier Pässe (inklusive des Anstosses) hatten die Iren gespielt, als der erste Ballverlust erfolgte. Und bis zum nächsten Anstoss würden sie den Ball auch nicht zurückerhalten. Der FCZ spielte zielstrebig nach vorne, im Strafraum legte Juan José Perea zurück auf Ifeanyi Mathew – 1:0 für das Heimteam.

Nach dem frühen Schock hielten die Gäste aus Dublin zwar etwas besser dagegen, wirklich ins Spiel fanden sie aber nicht. In der 29. Minute erhöhte der FCZ. Wieder ging ein irischer Ballverlust dem Tor voraus, dieses Mal reichte ein Pass von Mathew in die Spitze. Dort hatte Antonio Marchesano zu viele Freiheiten, die er gekonnt zum 2:0 nutzte.

Entscheidung in Hälfte 2

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Heimteam spielbestimmend und dominant. Der irische Tabellenführer konnte sich erst in der 67. Minute den ersten Torschuss notieren lassen. Yanick Brecher erledigte aber seine einzige Aufgabe an diesem Abend souverän.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 3:0. Rund 10 Minuten zuvor hatte Mirlind Kryeziu mit dem schönsten Pass des Abends Marchesano lanciert. Aus dem Halbfeld flog die Kugel zielgenau auf den 33-Jährigen, der mit einer Grätsche vollendete.

Bei diesem Spielstand blieb es dann bis zum Schlusspfiff. Der FCZ blieb gefährlicher und dürfte sich letztlich ärgern, nicht noch höher gewonnen zu haben. Auch mit dem 3:0 im Rücken ist die Ausgangslage für das Rückspiel aber optimal.

So geht's weiter

In der Meisterschaft trifft der FC Zürich am Sonntag ab 16:30 Uhr im Letzigrund auf Winterthur. Das Rückspiel in der Conference League steigt am nächsten Donnerstag in Irland. In der 3. Quali-Runde wird Vitoria Guimaraes aus Portugal oder Floriana (Malta) der Gegner des FCZ oder von Shelbourne sein. Die Portugiesen entschieden das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich.