Legende: Abenteuer Europa auch im neuen Jahr? Liam Millar und Basel wollen wieder in den Conference-League-Achtelfinal. Keystone/Georgios Kefalas

Während sich YB in aller Ruhe auf den Super-League-Knüller vom Sonntag im Wankdorf vorbereiten kann, ist Basel europäisch engagiert. Die Conference-League-Gruppenphase neigt sich dem Ende zu. Zalgiris Vilnius im St. Jakob-Park am Donnerstag und das Auswärtsspiel gegen Pjunik in Jerewan eine Woche später bilden das Abschlussbouquet.

Der FCB peilt wie letzte Saison die direkte Qualifikation für den Conference-League-Achtelfinal an. Ein klangvoller Name wie Marseille letzten Frühling wäre erstrebenswert, doch dafür muss der Gruppensieg her. Als Gruppenzweiter würde man im Februar in 2 K.o.-Duellen einen Sechzehntelfinal gegen einen Gruppendritten der Europa League bestreiten.

05:54 Video Archiv: Basel unterliegt Marseille im ECL-Achtelfinal Aus Sport-Clip vom 17.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 54 Sekunden.

Knapper Sieg

Mit einem Sieg gegen Zalgiris wäre zumindest dieses Zwischenziel erreicht. Das Hinspiel gewann das Team von Alex Frei Mitte September mit 1:0. Sollte Slovan Bratislava im Parallelspiel gegen Pjunik nicht gewinnen, wäre bei einem Dreier auch der Gruppensieg nicht mehr fern. Basel bräuchte in diesem Fall am 3. November in Jerewan noch ein Remis.