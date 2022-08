Lugano bestreitet Conference-League-Rückspiel in Netanya

Statt in Be'er Scheva

Legende: Gehen in Netanya statt in Be'er Scheva ans Werk Ousmane Doumbia und seine Lugano-Teamkollegen. Freshfocus/Martin Meienberger

Hapoel Be'er Scheva kann sein Heimspiel gegen den FC Lugano nicht im Heimstadion austragen. Stattdessen findet das Rückspiel der 3. Qualifikations-Runde zur Conference League wie von der Uefa aus Sicherheitsgründen vorgeschlagen in der Küstenstadt Netanya statt, 30 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Grund ist die politisch angespannte Situation im südlichen Teil von Israel. Be'er Scheva befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Gazastreifen.

Uefa setzt sich durch

Nachdem sich Be'er Scheva lange gegen die vom europäischen Verband geforderte Verlegung gewehrt hat, bestätigte Lugano am Dienstag den Ausweichort. Die Tessiner müssen im Nahen Osten eine 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel wettmachen, um sich via Playoffs die Chance für die Teilnahme an der Gruppenphase zu wahren.