Emiliano Martinez hext Aston Villa in den Conference-League-Halbfinal – obwohl er im Elferkrimi die 2. Verwarnung sieht.

Legende: Provokateur im Glück Schiedsrichter Ivan Kruzliak zeigt Emiliano Martinez die zweite Gelbe, der Argentinier kommt aber um einen Platzverweis herum. Getty Images/Alex Pantling

Argentiniens WM-Held Emiliano Martinez hat Aston Villa in den Halbfinal der Conference League geführt. Der Goalie parierte beim 4:3 im Elfmeterschiessen in Lille die Versuche von Nabil Bentaleb und Benjamin André und hatte damit einen grossen Anteil am Erfolg seines Teams.

Kurios: Im Penaltyschiessen sah Martinez seine zweite gelbe Karte des Abends, weil er die gegnerischen Fans trotz Ermahnung von Schiedsrichter Ivan Kruzliak weiter mit Gesten provoziert hatte. Die Verwarnung aus der regulären Spielzeit wurde aber nicht mit ins Elfmeterschiessen genommen. Dies aufgrund einer Änderung der internationalen Fussballregeln, die auf die Saison 2020/21 eingeführt wurde.

Martinez hatte Argentinien an der WM 2022 in Katar mit seinen Paraden im Final gegen Frankreich (unter anderem auch im Penaltyschiessen) zum Titel geführt.