Die Basler Fans dürfen nach Nizza reisen. Allerdings dürfen sie sich nur in gewissen Bereichen aufhalten.

Legende: Können auf die Unterstützung der Fans zählen Die Spieler des FC Basel. KEYSTONE / Ennio Leanza

Die Fan-Posse rund um das Viertelfinal-Rückspiel in der Conference League zwischen Basel und Nizza geht in die nächste Runde. Nachdem bekannt wurde, dass es die Match-Tickets erst vor Ort geben wird, wurden noch weitere Massnahmen gegen die Fans des FC Basel verhängt.

Grund dafür sei, dass in Frankreich wieder vermehrt grosse Streiks geplant sind. Es könne am Donnerstag deshalb vielerorts zu einem sogenannten «Tag des Zorns» kommen, wie der FCB in einer Mitteilung verlauten lässt.

Gewisse Bereiche werden zur Sperrzone

«Von Mittwochmorgen bis Freitagabend ist es allen Personen, die sich als Fans des FC Basel ausgeben oder sich wie solche verhalten, untersagt, insbesondere auf öffentlichen Strassen innerhalb eines bestimmten Bereichs zu fahren oder zu parken», heisst es in der Mitteilung der Südfranzosen.

Die Situation werde in Nizza weiterhin laufend diskutiert und es könne sein, dass noch weitere Einschränkungen ausgesprochen werden. Unter Gastfreundschaft verstehe man etwas anderes, schreibt der FCB. Der Klub fordert aber auch seine Fans dazu auf, sich strikt an diese Regeln zu halten, um ein möglichst friedliches Auswärtsspiel zu erleben.