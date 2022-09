Der Auftakt in die Conference League ist dem FC Basel vor einer Woche geglückt. Nun gastiert man in Litauen.

Den bisherigen Saisonverlauf des FC Basel als Berg- und Talfahrt zu beschreiben, trifft es ziemlich gut. In der Super League wechselten sich nach 3 Remis zum Auftakt zuletzt die Siege (2) und die Niederlagen (2) ab. Gleiches Bild auf der europäischen Bühne: In den 3 Runden der Qualifikation zur Conference League konnte der FCB gegen keinen Gegner 2 Siege feiern. Gegen Bröndby und Sofia musste im Rückspiel jeweils ein 0:1 aus dem 1. Vergleich korrigiert werden.

Die Gruppenphase lancierte Basel vor einer Woche mit einem standesgemässen 3:1-Heimsieg gegen Pjunik Jerewan optimal. Nun bietet sich am Donnerstagabend auswärts in Litauen bei Zalgiris Vilnius die Chance, den zweiten Dreier nachzulegen und bereits einen grossen Schritt Richtung K.o.-Phase zu machen. Es wäre für die Mannschaft von Alex Frei nach dem 5:1 am Wochenende gegen GC der dritte Pflichtspielsieg in Folge.

Zalgiris Vilnius: Im Europacup kommen die Fans in Scharen

In der litauischen Hauptstadt erwartet den FCB keine leichte Aufgabe – schliesslich liegt Zalgiris Vilnius in der heimischen Ganzjahres-Meisterschaft nach 2 Dritteln des Pensums und mit nur einer Niederlage aus 24 Partien auf Titelverteidigungskurs.

Gleich wie der FC Vaduz in Liechtenstein (ebenfalls Conference League) ist auch Zalgiris Vilnius der erste Teilnehmer seines Landes an einer europäischen Gruppenphase überhaupt. Das heimische LFF-Stadion fasst zwar immerhin 5000 Plätze, doch in der litauischen Meisterschaft kommen gerade einmal ein paar hundert Supporter an die Spiele. Ganz anders im Europacup: Alle 3 Heimspiele in der CL-Quali sowie jenes in den EL-Playoffs waren praktisch ausverkauft. Das Team mit dem Schweizer U17-Weltmeister Oliver Buff spielte vor einer Woche zum Auftakt der Conference League 0:0 bei Slovan Bratislava.

Die Schweiz braucht die Basler Punkte

Auf dem FC Basel lastet in den nächsten Monaten eine erhebliche Verantwortung. Nach dem Ausscheiden der Young Boys aus dem Europacup dürfte es vor allem an den Baslern liegen, für die Schweizer Liga weitere Punkte für den Uefa-Länderkoeffizienten zu sammeln. Es sei denn, der FC Zürich findet bald aus seinem Tief und startet in der Europa League noch durch.