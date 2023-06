Legende: Die Fans werden ihn vermissen Declan Rice jubelt zusammen mit Tomas Soucek über den Einzug in den Conference-League-Final. imago images/PA Images

Declan Rice könnte sich mit einem Sieg über die Fiorentina im Conference-League-Final in Prag als Held von West Ham verabschieden. Für die Londoner wäre es der erste europäische Titel seit 1965. Damals gewann man mit Legende Bobby Moore den Cupsieger-Cup gegen 1860 München.

Dass der 24-jährige Rice am Ende der Saison trotz weiterlaufendem Vertrag gehen wird, gilt als ausgemacht. Neben Bayern München sollen Manchester United und Arsenal um den defensiven Mittelfeldspieler buhlen.

02:59 Video Archiv: West Ham bezwingt Alkmaar im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 18.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Xhaka-Nachfolger bei Arsenal?

Für den Guardian ist ein Verbleib des englischen Internationalen in London am wahrscheinlichsten. Als Nachfolger von Granit Xhaka, der mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht wird, könnte der West-Ham-Captain beim Stadtrivalen erstmals Champions-League-Luft schnuppern – eines seiner erklärten Ziele.

Den «Hammers», die in der Premier League mit Platz 14 enttäuschten, würde als Entschädigung für den Verlust ihrer Identifikationsfigur eine Ablösesumme von gegen 100 Millionen Euro winken.