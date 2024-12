Der FC Lugano gewinnt in der Conference League auswärts bei Legia Warschau mit 2:1.

Nach frühem Rückstand treffen Mattia Bottani (40.) und Albian Hajdari (74.) für die Tessiner.

Damit überwintert Lugano in jedem Fall europäisch und darf auf die direkte Achtelfinal-Quali hoffen.

Kein Gegentor hatte Legia Warschau in den ersten 4 Partien in der Conference-League-Ligaphase erhalten. Gegen Lugano blieben die Polen jedoch nur knapp 40 Minuten ohne Gegentreffer. Mattia Bottani, mit seiner Körpergrösse von 1,70 Metern wirklich nicht als Kopfballungeheuer bekannt, köpfelte nach einem Eckball völlig unbedrängt für die Tessiner ein.

Es war der verdiente Lohn für eine Leistungssteigerung, denn die Startphase hatten die Tessiner noch verschlafen. Bereits in der 11. Minute waren die Polen in Führung gegangen. Ein zügig vorgetragener Angriff landete bei Marc Gual, der die Kugel an die Latte hämmerte. Von dort prallte der Ball zurück ins Feld, wo Ryoya Morishita aus kurzer Distanz zum 1:0 verwertete.

Lugano besser

Nach dem Seitenwechsel kam von Legia dann erstaunlich wenig, während Lugano immer stärker wurde. Aus viel Ballbesitz resultierten aber kaum Torchancen. Deshalb brauchte es erneut eine Standardsituation, damit es so richtig gefährlich wurde. Nach einem Freistoss scheiterte der eingewechselte Deutsch-Pole Kacper Przybylko noch am gegnerischen Goalie. Doch Innenverteidiger Albian Hajdari stand goldrichtig und staubte zum 2:1 ab.

Die Überlegenheit der Tessiner zeigte sich am Ende auch darin, dass sie mit 549 Pässen im Vergleich zu Legias 269 deutlich mehr Zuspiele an den Mann brachten. Zudem wurden die Warschauer auch immer verzweifelter, weil ihnen offensiv nichts mehr gelang. So flog Radovan Pankov nach zwei gelben Karten innerhalb weniger Sekunden in der Nachspielzeit noch vom Platz.

Weiterkommen fix

In Überzahl überstand Lugano die verbleibenden Minuten problemlos und feierte so den 4. Sieg im 5. Spiel in der Conference League. Damit überwintern die Tessiner in jedem Fall europäisch. Sie sind sogar auf Kurs, als eines der Teams in den Top 8 der Tabelle den direkten Einzug in den Achtelfinal zu schaffen.

So geht's weiter

Bereits am nächsten Donnerstag steht die 6. und damit letzte Runde in der Ligaphase der Conference League an. Der FC Lugano empfängt dabei den zypriotischen Klub Pafos FC. Zuvor treffen die Tessiner in der Meisterschaft zuhause noch auf Lausanne-Sport.

