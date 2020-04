Mit Valon Behrami feiert eine der grossen Figuren der Schweizer Fussball-Geschichte am Sonntag Geburtstag.

Legende: Unvergessen Behrami lächelt über den am Boden liegenden Neymar. Keystone

Am Sonntag, 19. April, erreicht Behrami das stolze Fussballer-Alter von 35 Jahren. Die sportliche Zukunft des Genoa-Söldner ist ungewiss. Sein Vertrag endet am 30. Juni. Noch ist offen, ob die Saison in Italien zu Ende gespielt werden kann.

Der Spätherbst von Behramis Karriere verlief bisher getrübt: Der Ausbootung in der Nationalmannschaft nach der WM in Russland 2018 folgte der jähe Abgang beim FC Sion im Oktober 2019.

Legenden-Status hat Behrami im Schweizer Fussball dennoch erlangt. Seine 4 WM-Teilnahmen (2006, 2010, 2014, 2018) sind unerreicht. Und sein Werdegang im Nationalteam gilt als Exempel für die nachkommenden Generationen von Spielern mit Migrationshintergrund.

Unvergessen bleiben diese Behrami-Momente in der Nati: