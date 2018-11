Legende:

Derby gewonnen, Serie beendet

Im Londoner Stadtderby lief Tottenhams Offensivabteilung so richtig heiss: Mit je einem Tor fegten Dele Alli, Harry Kane und Heung-Min Son die in Gelb spielenden «Blues» vom Feld. Zuvor war Chelsea in der Premier League 12 Spiele lang ungeschlagen geblieben.

Keystone